“แหม่ม” แต่งตัวส่ง “เร แม๊คโดแนลด์” ครั้งสุดท้าย บอกไม่ต้องห่วงอะไร หลับให้เต็มที่ “มิก้ากับฉันจะรักคุณเสมอ...We love you, daddy”

สุดอาลัยในวันส่ง “เร แม๊คโดแนลด์” เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อ “แหม่ม สริญญา” ภรรยา โพสต์ภาพขณะกำลังแต่งตัวให้สามีก่อนพิธีฌาปนกิจในวันนี้ (26 ส.ค. 69) พร้อมเขียนข้อความถึงคู่ชีวิตด้วยความรัก หลังการจากไปอย่างกะทันหันในวัย 49 ปี
.
“แหม่ม” ระบุว่า “แต่งตัวก่อนนะ เพื่อนๆ แฟนๆ มาส่งเยอะเลยวันนี้ เห็นอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวต้องออกเดินทางไกลแล้ว ไปนานเลยคราวนี้…ไม่ต้องห่วงอะไรเลย สบายมาก” พร้อมบอกด้วยว่า เรื่องที่ “เร” ฝากคนมาบอกนั้นได้รับเรื่องและจัดการให้แล้ว ขอให้เจ้าตัวหมดห่วงและ “หลับให้เต็มที่เลย”
.
ก่อนทิ้งท้ายถึงความรักที่เธอและ “มิก้า” ลูกชาย มีให้กับเรว่า “Mika and I love u always like we told u before bed every night and I will do every day the same as always. We love you, daddy ❤️” หรือความหมายว่า มิก้ากับเธอจะยังคงรักเขาเสมอ เช่นเดียวกับที่เคยบอกรักกันก่อนนอนทุกคืน
.
สำหรับ “เร แม๊คโดแนลด์” เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2569 ผลชันสูตรพบภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น โดยครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 20–25 ส.ค. ก่อนพิธีฌาปนกิจในวันนี้ เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดยาง พระอารามหลวง ท่ามกลางครอบครัว เพื่อนพ้อง และแฟนๆ ที่เดินทางมาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้าย