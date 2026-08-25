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เปิดรายได้ "ชัยโสโร"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดรายได้ ชัยโสโร
บริษัทจดทะเบียนเมื่อปี 2559 ซึ่งกรรมการปัจจุบัน คือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร (ยัต) และ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม โดย ลิขิต สิทธิพันธุ์ (ต้า) ถูกถอดชื่อพ้นกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568