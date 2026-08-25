เปิดหน้า “อนุวินิจฉัยชุดที่ 36” มติ 5:2 ยุติคดี “ฮั้ว สว.” 229 คน ก่อนถึงมือ 7 กกต.ชี้ขาด

จับตาคดี “ฮั้วเลือก สว.” หลังสำนวนเดินมาถึงด่านสำคัญ เมื่อคณะไต่สวนชุดที่ 26 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ กกต.และ DSI ร่วมทำสำนวน มีความเห็นเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารวม 229 คน แบ่งเป็น สว.ปัจจุบัน 138 คน และกรรมการบริหารพรรคพร้อมเครือข่ายการเมืองอีก 91 คน ก่อนที่สำนวนจะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ชุดที่ 36 ซึ่งกลับมีมติ 5 ต่อ 2 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 เห็นควรยุติเรื่อง เนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาทั้ง 229 คนไม่มีมูลความผิด
.
คณะอนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ตามคำสั่ง กกต.ที่ 2633/2568 มีกรรมการ 7 คน ได้แก่ อนุชา จันทร์สุริยา, อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, นันทศักดิ์ พูลสุข, เชาวนะ ไตรมาศ, เดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์, ธัชสกล พรหมจมาศ และ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ซึ่งภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานคณะ
.
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.ปิยะ เคยถูกตั้งคำถามเรื่องความเป็นกลาง หลังปรากฏภาพขณะไปรอต้อนรับ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2569 โดย ร.ต.อ.ปิยะชี้แจงว่าเดินทางไปชมการแข่งขัน MotoGP ขณะที่ประเด็นดังกล่าวถูกนำไปใช้ประกอบการยื่นคัดค้านการทำหน้าที่ของเขา
.
ล่าสุดสำนวนเข้าสู่การพิจารณาของ กกต.ชุดใหญ่แล้ว โดยมีรายงานว่า กกต.เตรียมลงมติในวันที่ 28 ส.ค. 2569 และจะพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคล จึงต้องจับตาว่าบทสรุปสุดท้ายจะยืนตามคณะไต่สวนชุดที่ 26 ที่เสนอให้ดำเนินคดี หรืออนุวินิจฉัยชุดที่ 36 ที่เห็นควรยุติเรื่อง