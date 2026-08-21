ทำไมร่างกายเราต้องมีขน?
แล้วถ้าตัด โกน แวกซ์ หรือเลเซอร์ออก จะมีผลอะไรไหม?
ร่างกายมนุษย์มีขนเกือบทั่วผิวหนัง ยกเว้นบางบริเวณ เช่น ฝ่ามือและฝ่าเท้า ขนไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่มีส่วนช่วยด้านการปกป้อง การรับสัมผัส และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วย
1. ขนมีหน้าที่อะไร?
ปกป้องผิวและร่างกาย
ขนช่วยลดการสัมผัสจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม โดยขนบางบริเวณมีหน้าที่เฉพาะ เช่น ขนตาและคิ้วช่วยลดฝุ่น สิ่งสกปรก และเหงื่อที่จะเข้าสู่ดวงตา ส่วนขนจมูกช่วยดักสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ทางเดินหายใจ
ช่วยให้รับรู้การสัมผัสได้ไวขึ้น
รูขุมขนมีเส้นประสาทอยู่รอบ ๆ เมื่อเส้นขนขยับจากการสัมผัสเบา ๆ เราจึงสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวหรือการสัมผัสบริเวณผิวหนังได้ดีขึ้น
ช่วยเรื่องอุณหภูมิร่างกาย
เมื่ออากาศเย็น กล้ามเนื้อเล็ก ๆ ที่รูขุมขนสามารถทำให้ขนตั้งขึ้น ซึ่งช่วยกักชั้นอากาศอุ่นใกล้ผิวหนังได้ แม้ในมนุษย์ปัจจุบันผลในด้านนี้จะไม่มากเท่าสัตว์ที่มีขนหนา
2. ขนแต่ละจุดมีประโยชน์ต่างกัน
คิ้ว ช่วยเบี่ยงเหงื่อและความชื้นไม่ให้ไหลเข้าตา
ขนตา ช่วยป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตา
ขนจมูก ช่วยกรองฝุ่น เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมบางส่วน
ขนแขน–ขนขา มีส่วนช่วยในการรับสัมผัสและกักอากาศใกล้ผิว
3. ถ้าโกนหรือตัดขนออก ร่างกายจะผิดปกติไหม?
โดยทั่วไป ไม่ได้ทำให้ร่างกายพังหรือเกิดความผิดปกติร้ายแรง การโกน ตัด ถอน หรือแวกซ์เป็นวิธีกำจัดขนที่ใช้กันทั่วไป แต่บริเวณนั้นอาจเสียประโยชน์บางอย่างของขนชั่วคราว เช่น การช่วยรับสัมผัสหรือการช่วยดักสิ่งแปลกปลอม
และความเชื่อที่ว่า “โกนแล้วขนจะงอกหนาขึ้น” ไม่จริง การโกนไม่ได้เพิ่มจำนวนรูขุมขนหรือทำให้เส้นขนโตขึ้น เพียงแต่ปลายขนที่ถูกตัดจะมีลักษณะทู่ จึงอาจดูแข็งหรือเข้มกว่าเดิมเมื่อเริ่มงอกใหม่
4. สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังการกำจัดขน
การโกนบ่อยหรือโกนไม่ถูกวิธี อาจทำให้ ผิวระคายเคือง แสบ แดง มีแผลเล็ก ๆ หรือ razor burn และบางคนอาจเกิด ขนคุด ได้
การแวกซ์หรือกำจัดขนบริเวณผิวที่บอบบาง อาจทำให้เกิดการระคายเคือง รูขุมขนอักเสบ หรือแผลที่ผิวหนังได้
ส่วนการทำเลเซอร์กำจัดขน ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ผิวแดง บวม หรือรู้สึกไม่สบายบริเวณที่ทำประมาณ 1–3 วัน ส่วนภาวะแทรกซ้อน เช่น ตุ่มพอง การติดเชื้อ แผลเป็น หรือสีผิวเข้ม/จางลง พบได้น้อยกว่า โดยเฉพาะเมื่อทำอย่างเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปสั้น ๆ สำหรับใส่อินโฟ
ขนไม่ใช่ของไร้ประโยชน์
มีหน้าที่ช่วยปกป้อง รับสัมผัส และช่วยควบคุมอุณหภูมิเล็กน้อย
ตัดหรือโกนได้
โดยทั่วไปไม่ทำให้ร่างกายผิดปกติ และไม่ได้ทำให้ขนงอกหนาขึ้นจริง
ระวังวิธีกำจัดขน
เพราะอาจเกิดผิวระคายเคือง ขนคุด รูขุมขนอักเสบ หรือแผลได้
ถ้ามีอาการผิดปกติมาก
เช่น บวมแดงมาก มีหนอง ปวด หรืออักเสบไม่หาย ควรพบแพทย์ผิวหนัง
แหล่งข้อมูลสำหรับใส่ท้ายอินโฟ: NCBI Bookshelf/StatPearls: Physiology, Hair, Histology, Hair and Follicle; InformedHealth/NCBI: What is the structure of hair and how does it grow?; American Academy of Dermatology (AAD): 6 ways to remove unwanted hair, Laser hair removal: FAQs; MedlinePlus: Excessive or unwanted hair in women.