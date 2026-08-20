สถิติน้ำท่วม จ.น่าน ย้อนหลัง

สถิติน้ำท่วมจังหวัดน่าน
ตั้งแต่ปี 2549–2569
ปี 2549
จังหวัดน่านมีสถิติ ปริมาณฝนตกสูงสุดใน 1 วัน 259.0 มิลลิเมตร
วัดได้ที่ อำเภอทุ่งช้าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2549
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้เป็น “ปริมาณฝนสูงสุดใน 1 วัน” ไม่ใช่จำนวนครั้งของน้ำท่วมหรือมูลค่าความเสียหาย
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ปี 2550–2559
จากเอกสารราชการที่ตรวจสอบในชุดข้อมูลนี้ ยังไม่พบตารางสรุปอุทกภัยรายปีที่ใช้เกณฑ์เดียวกันครบทุกปี ทั้งจำนวนครั้ง ครัวเรือน และมูลค่าความเสียหาย
ดังนั้น หากนำไปทำอินโฟกราฟิก ควรระบุว่า:
“ไม่พบชุดข้อมูลสรุปรายปีที่สามารถนำมาเปรียบเทียบโดยตรงในเอกสารที่ตรวจสอบ”
เพื่อป้องกันการนำตัวเลขต่างฐานข้อมูลมาเปรียบเทียบกันจนคลาดเคลื่อน
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ช่วงที่มีข้อมูลเปรียบเทียบชัดเจน
ปี 2560
* เกิดภัย 56 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 17,821 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ
* เสียชีวิต 1 ราย
* มูลค่าความเสียหาย 20,663,500 บาท
* คิดเป็นประมาณ 20.66 ล้านบาท
ปี 2561
* เกิดภัย 90 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 29,621 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ
* เสียชีวิต 10 ราย
* มูลค่าความเสียหายประมาณ 17.18 ล้านบาท
ปี 2561 หนักที่สุดในชุดข้อมูลนี้ หากวัดจากจำนวนครั้งที่เกิดภัยและจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ปี 2562
* เกิดภัย 71 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 13,020 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ
* เสียชีวิต 1 ราย
* มูลค่าความเสียหายประมาณ 1.90 ล้านบาท
ที่มาข้อมูลปี 2560–2562:
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน “แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดน่าน”
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ปี 2563
* เกิดภัย 15 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 9,070 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ
* มูลค่าความเสียหาย 7,975,830 บาท
* หรือประมาณ 7.98 ล้านบาท
ปี 2564
* เกิดภัย 19 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 4,095 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 11 อำเภอ
* มูลค่าความเสียหาย 3,250,000 บาท
* หรือประมาณ 3.25 ล้านบาท
ปี 2565
* เกิดภัย 86 ครั้ง
* ครัวเรือนประสบภัย 16,594 ครัวเรือน
* พื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ
* มูลค่าความเสียหาย 14,290,000 บาท
* หรือประมาณ 14.29 ล้านบาท
ที่มาข้อมูลปี 2563–2565:
“แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566”
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
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สรุปข้อมูลปี 2560–2565
* เกิดภัยรวม 337 ครั้ง
* ครัวเรือนได้รับผลกระทบรวม 90,221 ครัวเรือน
* เกิดภัยมากที่สุด: ปี 2561 จำนวน 90 ครั้ง
* ครัวเรือนได้รับผลกระทบมากที่สุด: ปี 2561 จำนวน 29,621 ครัวเรือน
* มูลค่าความเสียหายสูงที่สุด: ปี 2560 ประมาณ 20.66 ล้านบาท
ดังนั้นคำว่า “ปีที่น้ำท่วมหนักที่สุด” ต้องดูตามเกณฑ์
ปี 2561 หนักที่สุดในแง่จำนวนครั้งและจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
แต่ ปี 2560 มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในข้อมูลช่วงปี 2560–2565
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ปี 2566–2568
ในเอกสารสองชุดที่ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบหลักข้างต้น ยังไม่มีข้อมูลสรุปรายปีในรูปแบบเดียวกับปี 2560–2565 จึงไม่ควรใส่ตัวเลขประมาณการลงไปเอง
แนะนำเขียนในภาพว่า:
2566–2568 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสรุปที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน
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ปี 2569
สถานการณ์ยังดำเนินอยู่ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569
จึงยังไม่สามารถนำจำนวนครั้ง ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ หรือมูลค่าความเสียหายมาเปรียบเทียบกับยอด “ทั้งปี” ของปีก่อนหน้าได้
จังหวัดน่านมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านการอพยพ การช่วยเหลือประชาชน และการบริหารจัดการอุทกภัย
ข้อความที่เหมาะสำหรับใส่ในอินโฟ:
2569 — สถานการณ์ยังดำเนินอยู่
ข้อมูลความเสียหายทั้งปียังไม่สรุป
ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2569
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ที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
สถิติอุทกภัยย้อนหลัง พ.ศ. 2560–2562
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2563 จังหวัดน่าน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดน่าน
3. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน / สำนักงาน ปภ.จังหวัดน่าน
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566
4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ – แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดน่าน
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หมายเหตุสำหรับใส่ท้ายอินโฟกราฟิก
หมายเหตุ: ข้อมูลแต่ละช่วงปีมาจากเอกสารราชการต่างฉบับและอาจใช้ช่วงเวลาหรือหลักเกณฑ์การบันทึกต่างกัน การเปรียบเทียบหลักในอินโฟนี้จึงใช้ข้อมูลปี 2560–2565 ซึ่งมีตัวเลขในรูปแบบใกล้เคียงกัน ส่วนปี 2549 ใช้เป็นข้อมูลสถิติฝนสูงสุด และปี 2569 ยังเป็นสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่