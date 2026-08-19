ดื่มหนัก เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?
1. โรคตับ
ไขมันพอกตับ → ตับอักเสบ → ตับแข็ง
ความแตกต่าง: เซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ตับกรองสารพิษและทำงานได้น้อยลง
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
เสี่ยงความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
ความแตกต่าง: กระทบการสูบฉีดเลือด ความดันโลหิต และจังหวะการเต้นของหัวใจ
3. โรคมะเร็ง
เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก คอ หลอดอาหาร ตับ เต้านม และลำไส้ใหญ่
ความแตกต่าง: เซลล์เกิดความผิดปกติ สามารถเติบโตและลุกลามไปยังอวัยวะอื่น
4. ตับอ่อนอักเสบ
อาจมีอาการปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน และย่อยอาหารผิดปกติ
ความแตกต่าง: เป็นการอักเสบของตับอ่อน อาจเกิดเฉียบพลันและเป็นภาวะฉุกเฉินได้
5. สมองและจิตใจ
ความจำแย่ สมาธิลดลง ซึมเศร้า วิตกกังวล และเกิดภาวะติดสุรา
ความแตกต่าง: กระทบความคิด ความจำ อารมณ์ พฤติกรรม และความสามารถในการควบคุมการดื่ม
อายุสั้นลงกี่ปี?
ไม่มีตัวเลขตายตัวสำหรับทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ดื่ม สุขภาพเดิม พันธุกรรม การสูบบุหรี่ และการได้รับการรักษา
งานวิจัยในผู้ที่มีภาวะติดสุราและเคยนอนโรงพยาบาลพบว่า มีอายุขัยสั้นกว่าประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณ 24–28 ปี
ตัวเลขนี้ไม่ใช่คำทำนายรายบุคคล และไม่หมายความว่าผู้ดื่มทุกคนจะอายุสั้นลงเท่ากัน การลดหรือหยุดดื่มและเข้ารับการรักษาเร็วช่วยลดความเสี่ยงได้