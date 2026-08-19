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ดื่มหนัก เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดื่มหนัก เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?

1. โรคตับ

ไขมันพอกตับ → ตับอักเสบ → ตับแข็ง
ความแตกต่าง: เซลล์ตับถูกทำลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ตับกรองสารพิษและทำงานได้น้อยลง

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด

เสี่ยงความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
ความแตกต่าง: กระทบการสูบฉีดเลือด ความดันโลหิต และจังหวะการเต้นของหัวใจ

3. โรคมะเร็ง

เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปาก คอ หลอดอาหาร ตับ เต้านม และลำไส้ใหญ่
ความแตกต่าง: เซลล์เกิดความผิดปกติ สามารถเติบโตและลุกลามไปยังอวัยวะอื่น

4. ตับอ่อนอักเสบ

อาจมีอาการปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน และย่อยอาหารผิดปกติ
ความแตกต่าง: เป็นการอักเสบของตับอ่อน อาจเกิดเฉียบพลันและเป็นภาวะฉุกเฉินได้

5. สมองและจิตใจ

ความจำแย่ สมาธิลดลง ซึมเศร้า วิตกกังวล และเกิดภาวะติดสุรา
ความแตกต่าง: กระทบความคิด ความจำ อารมณ์ พฤติกรรม และความสามารถในการควบคุมการดื่ม

อายุสั้นลงกี่ปี?

ไม่มีตัวเลขตายตัวสำหรับทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ดื่ม สุขภาพเดิม พันธุกรรม การสูบบุหรี่ และการได้รับการรักษา

งานวิจัยในผู้ที่มีภาวะติดสุราและเคยนอนโรงพยาบาลพบว่า มีอายุขัยสั้นกว่าประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณ 24–28 ปี

ตัวเลขนี้ไม่ใช่คำทำนายรายบุคคล และไม่หมายความว่าผู้ดื่มทุกคนจะอายุสั้นลงเท่ากัน การลดหรือหยุดดื่มและเข้ารับการรักษาเร็วช่วยลดความเสี่ยงได้