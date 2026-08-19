ดมยาดม บ่อยเกินไป อันตรายไหม?

การดมยาดมทั่วไปที่มีเมนทอล การบูร หรือยูคาลิปตัส “เป็นครั้งคราวและตามฉลาก” มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่การดมถี่มาก ดมแรง หรือจ่อค้างไว้ในรูจมูกอาจเกิดโทษได้
อาการที่อาจพบ ได้แก่
* เยื่อบุจมูกแห้ง แสบ ระคายเคือง จาม น้ำมูกไหล หรือเลือดกำเดา
* ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ไอ หรือแสบตา
* ผิวหนังรอบจมูกอักเสบหรือแพ้
* กลิ่นแรงอาจกระตุ้นอาการหอบในผู้ที่ไวต่อกลิ่น
* ใช้บ่อยจนติดเป็นนิสัยหรือรู้สึกว่าต้องดมตลอด แต่ไม่ใช่การเสพติดแบบยาเสพติดโดยทั่วไป
* หากกลืนกิน หรือได้รับการบูร/น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นในปริมาณมาก อาจเกิดพิษรุนแรง เช่น อาเจียน สับสน กระตุกหรือชัก โดยเฉพาะในเด็ก
ควรใช้โดยเปิดฝาดมให้ห่างจากรูจมูกเล็กน้อย ไม่สอดหรือแตะเนื้อยาดมกับเยื่อบุ ไม่แบ่งใช้ร่วมกัน และหยุดใช้หากแสบหรือผิดปกติ หากต้องพึ่งยาดมเพราะเวียนหัวหรือคัดจมูกทุกวัน ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะยาดมช่วยเพียงความรู้สึกชั่วคราว ไม่ได้รักษาโรคต้นเหตุ
ไปฉุกเฉินทันทีหากมีหายใจลำบาก แน่นหน้าอก หน้าหรือริมฝีปากบวม เป็นลม สับสน ชัก หรือเผลอกลืนยาดม โดยโทร 1669 ซึ่งเป็นสายฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ สพฉ. สำหรับคำแนะนำเรื่องพิษ โทร ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 1367 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line @rpc1367; ที่อยู่สำนักงานเลขที่ 218/11 ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ข้อมูลติดต่อศูนย์พิษวิทยา
อย่าทำให้อาเจียนเองหากกลืนกิน และควรเตรียมขวดหรือรูปฉลากผลิตภัณฑ์ไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ