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ดมยาดม บ่อยเกินไป อันตรายไหม?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การดมยาดมทั่วไปที่มีเมนทอล การบูร หรือยูคาลิปตัส “เป็นครั้งคราวและตามฉลาก” มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่การดมถี่มาก ดมแรง หรือจ่อค้างไว้ในรูจมูกอาจเกิดโทษได้

อาการที่อาจพบ ได้แก่

* เยื่อบุจมูกแห้ง แสบ ระคายเคือง จาม น้ำมูกไหล หรือเลือดกำเดา
* ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ไอ หรือแสบตา
* ผิวหนังรอบจมูกอักเสบหรือแพ้
* กลิ่นแรงอาจกระตุ้นอาการหอบในผู้ที่ไวต่อกลิ่น
* ใช้บ่อยจนติดเป็นนิสัยหรือรู้สึกว่าต้องดมตลอด แต่ไม่ใช่การเสพติดแบบยาเสพติดโดยทั่วไป
* หากกลืนกิน หรือได้รับการบูร/น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นในปริมาณมาก อาจเกิดพิษรุนแรง เช่น อาเจียน สับสน กระตุกหรือชัก โดยเฉพาะในเด็ก

ควรใช้โดยเปิดฝาดมให้ห่างจากรูจมูกเล็กน้อย ไม่สอดหรือแตะเนื้อยาดมกับเยื่อบุ ไม่แบ่งใช้ร่วมกัน และหยุดใช้หากแสบหรือผิดปกติ หากต้องพึ่งยาดมเพราะเวียนหัวหรือคัดจมูกทุกวัน ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะยาดมช่วยเพียงความรู้สึกชั่วคราว ไม่ได้รักษาโรคต้นเหตุ

ไปฉุกเฉินทันทีหากมีหายใจลำบาก แน่นหน้าอก หน้าหรือริมฝีปากบวม เป็นลม สับสน ชัก หรือเผลอกลืนยาดม โดยโทร 1669 ซึ่งเป็นสายฉุกเฉินการแพทย์แห่งชาติ สพฉ.⁠ สำหรับคำแนะนำเรื่องพิษ โทร ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 1367 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line @rpc1367; ที่อยู่สำนักงานเลขที่ 218/11 ชั้น 3 อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ข้อมูลติดต่อศูนย์พิษวิทยา⁠

อย่าทำให้อาเจียนเองหากกลืนกิน และควรเตรียมขวดหรือรูปฉลากผลิตภัณฑ์ไว้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ