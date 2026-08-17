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เรื่องฮั้ว สว มองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เรื่องฮั้ว สว มองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาล แล้วอยากเป็นรัฐบาล อย่าไปคิดมาก ทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้ง จริงๆ แพ้เลือกตั้งแล้ว ก็ต้องยอมรับกติกา อย่าอยู่นอกเกม"
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อนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี / 17 ส.ค. 69