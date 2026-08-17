น้ำตาลทำมาจากอะไร
* น้ำตาลที่ใช้กันทั่วไป ผลิตหลัก ๆ จาก อ้อย และ หัวบีตน้ำตาล
* กระบวนการผลิตโดยทั่วไป คือ สกัดน้ำหวานจากพืช → กรอง → ระเหยน้ำ → ตกผลึก
* น้ำตาลทรายทั่วไปมี ซูโครส (Sucrose) เป็นองค์ประกอบหลัก
* นอกจากนี้ยังมีน้ำตาลตามธรรมชาติในอาหาร เช่น ผลไม้ และ นม ด้วย
2) น้ำตาลมีกี่แบบ
จริง ๆ แล้วน้ำตาลมีหลายแบบ แต่แบบที่พบได้บ่อยในครัวเรือนและงานขนม เช่น
1. น้ำตาลทรายขาว – ใช้ได้ทั่วไป
2. น้ำตาลทรายละเอียด – ละลายง่าย เหมาะกับเบเกอรี่
3. น้ำตาลทรายแดง – ให้กลิ่นหอมคาราเมล เนื้อขนมนุ่มขึ้น
4. น้ำตาลไอซิง – เหมาะกับแต่งหน้าเค้ก คุกกี้ และทำไอซิง
5. น้ำตาลกรวด – นิยมใช้ชงเครื่องดื่ม หรือตุ๋น
6. น้ำตาลมะพร้าว / น้ำตาลปี๊บ – กลิ่นหอม เหมาะกับขนมไทยและอาหารไทย
3) น้ำตาลทำอะไรได้บ้าง
* เพิ่มความหวาน
* ช่วยให้สีสวย เมื่อโดนความร้อน
* ช่วยให้ขนมนุ่ม ชุ่มชื้น
* ช่วยสร้างเนื้อสัมผัส และความกรอบ
* เป็นอาหารของยีสต์ ช่วยให้ขนมปังขึ้นฟู
* ช่วยถนอมอาหาร เช่น แยม ผลไม้เชื่อม
4) รู้จักคำบนฉลาก
* Total Sugars = น้ำตาลทั้งหมดในอาหาร
(รวมทั้งน้ำตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และน้ำตาลที่เติมเพิ่ม)
* Added Sugars = น้ำตาลที่เติมเพิ่มระหว่างการผลิตหรือปรุงอาหาร
* FDA ระบุว่า Added sugars รวมถึงน้ำตาลที่เติมระหว่างการแปรรูป, น้ำตาลทราย, น้ำผึ้ง, ไซรัป และน้ำผลไม้เข้มข้นบางชนิด
* ค่ามาตรฐานอ้างอิงของ Added sugars คือ 50 กรัม/วัน สำหรับอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี【turn690418view1†L85-L92】
5) ทริกสั้น ๆ ใส่ท้ายอินโฟ
เลือกชนิดน้ำตาลให้เหมาะงาน
จะช่วยให้ได้ทั้ง รสชาติ สี และเนื้อสัมผัส ตามที่ต้องการ