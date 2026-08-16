วิธีเก็บผักให้อยู่ได้นานในตู้เย็น
1. ตั้งตู้เย็นไม่เกิน 4°C
อุณหภูมิประมาณ 4°C หรือต่ำกว่า ช่วยชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ และไม่ควรใส่ของแน่นเกินไป เพื่อให้อากาศเย็นหมุนเวียนได้ทั่วถึง
2. คัดผักที่ช้ำหรือเน่าออกก่อนเก็บ
นำใบเหี่ยว ใบช้ำ หรือส่วนที่เริ่มเสียออก เพราะผักที่เสียสามารถทำให้ผักใกล้เคียงเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น
3. ผักควรแห้งก่อนเข้าตู้เย็น
ผักหลายชนิดไม่ควรล้างก่อนเก็บ หากล้างแล้วควรสะเด็ดและซับน้ำให้แห้ง เพราะความชื้นมากเกินไปทำให้เกิดเมือก เชื้อรา และเน่าเสียได้ง่าย เช่น กระเจี๊ยบเขียวควรเก็บในสภาพแห้ง
4. ใช้ถุงเจาะรูหรือภาชนะที่มีการระบายอากาศ
ถุงพลาสติกแบบเจาะรูช่วยรักษาความชื้นของผัก โดยยังให้อากาศถ่ายเท ลดการสะสมความชื้นซึ่งอาจทำให้เกิดเชื้อราได้
5. เก็บในช่องผัก (Crisper Drawer)
เหมาะกับผักใบและผักหลายชนิด เพราะช่วยรักษาความชื้นและลดการเหี่ยว ตัวอย่างเช่น ผักใบหรือสมุนไพรสามารถเก็บในถุงเปิดหรือถุงเจาะรูในช่องผักได้
6. แยกผักออกจากผลไม้ที่ปล่อยก๊าซเอทิลีน
แอปเปิล กล้วย และมะเขือเทศเป็นตัวอย่างผลไม้ที่ปล่อยเอทิลีน ซึ่งสามารถเร่งการสุก เหลือง และเสื่อมคุณภาพของผักบางชนิด จึงควรแยกเก็บเมื่อทำได้
ทริกเพิ่มความสด ✨
ผักที่หั่น ปอก หรือเตรียมไว้แล้ว ควรใส่ภาชนะสะอาดมีฝาปิดและนำเข้าตู้เย็นโดยเร็ว โดย FDA แนะนำให้นำอาหารที่เสียง่ายเข้าตู้เย็นภายใน 2 ชั่วโมง