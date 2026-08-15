xs
xsm
sm
md
lg

“ไชยชนก” เผย เคยถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกถึงห้องทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรมาหลอกถึงโต๊ะทำงานที่กระทรวงดีอี พอรู้ว่าเรารู้ทัน ก็วางสายไป อยากเตือนประชาชนต้องมีสติ"
.
ไชยชนก ชิดชอบ
รมว.ดีอี / 15 สิงหาคม 2569