ไข้หวัดใหญ่คืออะไร
* ไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ
* ติดต่อได้ง่าย และพบได้ทั่วโลก
* ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายได้เอง แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลได้
2) อาการสำคัญ
* ไข้สูง หรือรู้สึกมีไข้ หนาวสั่น
* ไอ
* เจ็บคอ
* น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก
* ปวดศีรษะ
* ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดเมื่อยตามตัว
* อ่อนเพลียมาก
* บางรายอาจมีอาเจียนหรือท้องเสีย โดยพบในเด็กได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่
3) การแพร่เชื้อ
* เชื้อแพร่จากละอองฝอยเวลาไอหรือจาม
* อาจติดจากการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วเอามือไปจับตา จมูก หรือปาก
* อาการมักเริ่มภายในประมาณ 1–4 วันหลังได้รับเชื้อ
4) กลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง
* ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
* เด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุน้อยกว่า 2 ปี
* หญิงตั้งครรภ์
* ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต โรคตับ
* ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
* ผู้ที่พักอยู่ในสถานดูแลระยะยาว/บ้านพักคนชรา
5) ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
* ปอดอักเสบ
* ไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ
* โรคประจำตัวเดิมกำเริบ เช่น หอบหืดหรือโรคหัวใจ
* ในรายรุนแรงอาจเกิดการอักเสบของหัวใจ สมอง กล้ามเนื้อ หรืออวัยวะล้มเหลวหลายระบบได้【turn810800view0†L48-L57】
6) วิธีป้องกัน
* ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
* ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
* สวมหน้ากากเมื่อป่วย หรือเมื่ออยู่ในที่แออัด
* ปิดปากและจมูกเวลาไอจาม
* หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน
* พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารมีประโยชน์ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
* พักผ่อนมาก ๆ
* ดื่มน้ำให้เพียงพอ
* แยกตัวจากผู้อื่นเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการแพร่เชื้อ
* ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออาการมาก ควรรีบพบแพทย์
* ยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้ภายใน 1–2 วันหลังเริ่มมีอาการ และช่วยลดความรุนแรง/ภาวะแทรกซ้อนได้
8) สัญญาณอันตราย ควรรีบพบแพทย์
* หายใจลำบาก เหนื่อยมาก
* เจ็บแน่นหน้าอก
* ซึม สับสน ปลุกไม่ตื่น
* ชัก
* ปัสสาวะน้อยลง/มีภาวะขาดน้ำ
* ไข้หรือไอดีขึ้นแล้วกลับมาแย่ลงอีก
* อาการโรคประจำตัวกำเริบ
9) เปรียบเทียบสั้น ๆ: ไข้หวัดใหญ่ vs หวัดธรรมดา
* ไข้หวัดใหญ่: มักเริ่มอาการเร็ว มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียชัด
* หวัดธรรมดา: มักค่อย ๆ เป็น อาการเบากว่า ไข้มักไม่สูงหรือไม่มีไข้【turn810800view0†L58-L76】
* ไข้หวัดใหญ่ (Influenza/Flu) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ
* ติดต่อได้ง่าย และพบได้ทั่วโลก
* ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายได้เอง แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลได้
2) อาการสำคัญ
* ไข้สูง หรือรู้สึกมีไข้ หนาวสั่น
* ไอ
* เจ็บคอ
* น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก
* ปวดศีรษะ
* ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/ปวดเมื่อยตามตัว
* อ่อนเพลียมาก
* บางรายอาจมีอาเจียนหรือท้องเสีย โดยพบในเด็กได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่
3) การแพร่เชื้อ
* เชื้อแพร่จากละอองฝอยเวลาไอหรือจาม
* อาจติดจากการสัมผัสสิ่งของหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วเอามือไปจับตา จมูก หรือปาก
* อาการมักเริ่มภายในประมาณ 1–4 วันหลังได้รับเชื้อ
4) กลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรง
* ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
* เด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุน้อยกว่า 2 ปี
* หญิงตั้งครรภ์
* ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต โรคตับ
* ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
* ผู้ที่พักอยู่ในสถานดูแลระยะยาว/บ้านพักคนชรา
5) ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
* ปอดอักเสบ
* ไซนัสอักเสบ หรือหูชั้นกลางอักเสบ
* โรคประจำตัวเดิมกำเริบ เช่น หอบหืดหรือโรคหัวใจ
* ในรายรุนแรงอาจเกิดการอักเสบของหัวใจ สมอง กล้ามเนื้อ หรืออวัยวะล้มเหลวหลายระบบได้【turn810800view0†L48-L57】
6) วิธีป้องกัน
* ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพราะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด
* ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
* สวมหน้ากากเมื่อป่วย หรือเมื่ออยู่ในที่แออัด
* ปิดปากและจมูกเวลาไอจาม
* หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน
* พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารมีประโยชน์ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
* พักผ่อนมาก ๆ
* ดื่มน้ำให้เพียงพอ
* แยกตัวจากผู้อื่นเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการแพร่เชื้อ
* ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออาการมาก ควรรีบพบแพทย์
* ยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มใช้ภายใน 1–2 วันหลังเริ่มมีอาการ และช่วยลดความรุนแรง/ภาวะแทรกซ้อนได้
8) สัญญาณอันตราย ควรรีบพบแพทย์
* หายใจลำบาก เหนื่อยมาก
* เจ็บแน่นหน้าอก
* ซึม สับสน ปลุกไม่ตื่น
* ชัก
* ปัสสาวะน้อยลง/มีภาวะขาดน้ำ
* ไข้หรือไอดีขึ้นแล้วกลับมาแย่ลงอีก
* อาการโรคประจำตัวกำเริบ
9) เปรียบเทียบสั้น ๆ: ไข้หวัดใหญ่ vs หวัดธรรมดา
* ไข้หวัดใหญ่: มักเริ่มอาการเร็ว มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียชัด
* หวัดธรรมดา: มักค่อย ๆ เป็น อาการเบากว่า ไข้มักไม่สูงหรือไม่มีไข้【turn810800view0†L58-L76】