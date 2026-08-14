วิธีเก็บขนมปัง ให้นุ่มนาน ไม่เสียง่าย
เก็บถูกวิธี ช่วยคงความสด ลดการขึ้นรา และลดอาหารเหลือทิ้ง
1. กินภายในไม่กี่วัน
ขนมปังที่ยังไม่เปิดหรือขนมปังทั่วไป ควรเก็บไว้ใน ถุงเดิมหรือภาชนะปิดสนิท วางในบริเวณที่แห้ง ไม่โดนแดดและความร้อนโดยตรง
2. ปิดถุงให้สนิท
อากาศทำให้ขนมปังสูญเสียความชื้นและแห้งเร็ว หลังหยิบกินควร ไล่อากาศและปิดปากถุงให้แน่น
3. กินไม่ทัน ให้แช่แข็ง
หากซื้อมาเยอะและคิดว่าจะกินไม่ทัน ควรแบ่งเป็นชิ้นหรือเป็นส่วน ๆ แล้วห่อหรือใส่ถุงปิดสนิทก่อนนำเข้า ช่องแช่แข็ง
4. แช่แข็งช่วยเก็บได้นาน
อาหารที่เก็บในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิประมาณ −18°C หรือต่ำกว่า จะคงคุณภาพได้นานขึ้น โดยระยะเวลาที่แนะนำในการแช่แข็งเป็นเรื่องของคุณภาพอาหารเป็นหลัก ไม่ใช่เส้นตายด้านความปลอดภัย (FSIS)
เมื่อต้องการกิน สามารถนำออกมาคลายเย็น แล้วอุ่นด้วย เครื่องปิ้งขนมปัง เตาอบ หรือไมโครเวฟ ตามชนิดของขนมปัง
5. พบเชื้อรา ให้ทิ้งทั้งชิ้นหรือทั้งก้อน
หากเห็นจุดรา เช่น สีเขียว ดำ หรือขาวฟู ไม่ควรตัดเฉพาะจุดที่ขึ้นราแล้วกินส่วนที่เหลือ เพราะขนมปังเป็นอาหารเนื้อนุ่มและมีรูพรุน เชื้อราสามารถแทรกลงไปด้านในได้มากกว่าส่วนที่มองเห็น USDA แนะนำให้ทิ้งอาหารประเภทขนมปังและเบเกอรีที่ขึ้นรา (FSIS)
6. ขนมปังที่มีไส้ต้องระวังเป็นพิเศษ
ขนมปังที่มี ครีม นม ไข่ ชีส หรือไส้ที่เสียง่าย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก และเก็บในตู้เย็นเมื่อเป็นอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ โดยตู้เย็นควรอยู่ที่ประมาณ 4°C หรือต่ำกว่า (U.S. Food and Drug Administration)
ทริกเพิ่มความสด
* หั่นหรือแบ่งเป็นส่วนก่อนแช่แข็ง จะหยิบใช้สะดวก
* ใช้ถุงหรือกล่องที่ปิดสนิท ช่วยลดการสูญเสียความชื้น
* เขียนวันที่เก็บบนถุง เพื่อช่วยจำระยะเวลาการเก็บ
* อย่าวางขนมปังใกล้เตา หรือบริเวณร้อนชื้น
* ตรวจวันหมดอายุและคำแนะนำบนฉลากทุกครั้ง
จำง่าย ๆ
กินเร็ว → เก็บปิดสนิท
กินไม่ทัน → แบ่งแล้วแช่แข็ง
เห็นรา → ทิ้ง ไม่ตัดกินต่อ