💧 ขวดน้ำพลาสติก เติมน้ำซ้ำ อันตรายไหม?
ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ที่ซื้อมา ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำเป็นประจำหรือใช้ต่อเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อขวดเริ่มเก่า มีรอยขีดข่วน หรือถูกเก็บไว้ในที่ร้อน
🦠 1. ระวังเชื้อแบคทีเรียสะสม
การดื่มจากปากขวดทำให้น้ำลายและจุลินทรีย์สัมผัสบริเวณปากและฝาขวด เมื่อเติมน้ำซ้ำโดยล้างไม่ทั่วถึง เชื้อจุลินทรีย์สามารถสะสมและเพิ่มจำนวนได้
กรมอนามัยเคยรายงานการตรวจตัวอย่างน้ำดื่ม 92 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 59 ตัวอย่าง หรือประมาณ 64% โดยเตือนเรื่องการใช้ขวดพลาสติกเติมน้ำซ้ำหลายครั้ง
☀️ 2. อย่าทิ้งขวดไว้กลางแดดหรือในรถร้อน
ขวดน้ำ PET สามารถมีการเคลื่อนย้ายของสารบางชนิดจากวัสดุบรรจุภัณฑ์สู่น้ำได้ และ อุณหภูมิสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น
ดังนั้นไม่ควรนำขวดน้ำไปตากแดด วางใกล้แหล่งความร้อน หรือทิ้งไว้ในรถที่มีอุณหภูมิสูง
🧴 3. ขวดเก่า–เป็นรอย ไม่ควรใช้ต่อ
การบีบ ขัดล้าง หรือใช้งานซ้ำจนเกิด รอยขีดข่วน บุบ แตก รั่ว หรือขุ่นผิดปกติ ทำให้ทำความสะอาดได้ยากขึ้น
ถ้าขวดเริ่มมีสภาพเหล่านี้ ➜ ควรทิ้ง ไม่ควรเติมน้ำดื่มต่อ
🚫 4. ไม่ควรใส่น้ำร้อน
ขวดน้ำดื่ม PET ทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นขวดใส่น้ำร้อนซ้ำ ๆ และงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิสูงสามารถเพิ่มการเคลื่อนย้ายของแอนติโมนี (Antimony) จาก PET สู่น้ำได้
✅ ถ้าอยากเติมน้ำดื่มทุกวัน ทำอย่างไรดี?
เลือกใช้ ขวดหรือกระบอกน้ำที่ออกแบบมาสำหรับใช้ซ้ำ สามารถเปิดล้างด้านในได้ง่าย และทำความสะอาดพร้อมฝาขวดเป็นประจำ
จำง่าย ๆ
“ขวดใช้ครั้งเดียว ไม่เหมาะกับการใช้วนทุกวัน”
💧 เติมน้ำซ้ำครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเกิดอันตรายทันที
🦠 แต่การใช้ซ้ำต่อเนื่องและล้างไม่สะอาดเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขอนามัย
☀️ ยิ่งเจอความร้อนหรือแดดจัด ยิ่งควรหลีกเลี่ยง
♻️ ใช้ประจำ → เปลี่ยนเป็นขวดที่ออกแบบสำหรับใช้ซ้ำดีกว่า