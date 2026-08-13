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“อนุทิน” บอกไม่ไหวแล้วคนไทยมีปืน 10 ล้านกระบอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ปกติจะมอบปืนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าอยากให้ปืนลดลงทั่วประเทศ เพราะตอนนี้ไทยมีปืน 10 กว่าล้านกระบอก เท่ากับ 6-7 คน มี 1 กระบอก แบบนี้ไม่ไหว นี่มันแดนคาวบอยไปแล้ว เสี่ยงเหตุร้ายตลอดเวลา”
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อนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย
13 ส.ค. 69