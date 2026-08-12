🔫 มีปืนไว้ป้องกันตัว ≠ พกไปไหนก็ได้
กฎหมายไทยกำหนดเรื่องอาวุธปืนไว้ใน
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
① มีปืนไว้ “ป้องกันตัว” ได้หรือไม่?
ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
มาตรา 7 กำหนดว่า การมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ส่วนมาตรา 9 ระบุว่า สามารถออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนได้เพื่อ
* ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน
* การกีฬา
* ยิงสัตว์
ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนจะออกเป็น รายกระบอก
② มีใบอนุญาตครอบครองแล้ว พกปืนออกนอกบ้านได้เลยไหม?
ไม่ได้
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน กับ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เป็นคนละเรื่องกัน
มาตรา 8 ทวิ กำหนดว่า ห้ามพาอาวุธปืนติดตัวไปใน เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ หากไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
③ แล้วกรณีฉุกเฉินล่ะ?
กฎหมายมีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มี “เหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์”
แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงอ้างว่า “พกไว้ป้องกันตัว” แล้วจะพกได้ทุกกรณี การพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของแต่ละเหตุการณ์
④ มีใบอนุญาตพกปืน ก็ยังมีสถานที่ต้องห้าม
กฎหมายกำหนดว่า ไม่ว่ากรณีใด
❌ ห้ามพกปืนโดยเปิดเผย
❌ ห้ามพกเข้าไปในชุมนุมชนที่จัดขึ้นเพื่อการนมัสการ
❌ การรื่นเริง
❌ การมหรสพ
❌ หรือการชุมนุมในลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
⚠️ จำง่าย ๆ
“มีปืนถูกกฎหมาย ไม่ได้แปลว่าพกปืนได้ทุกที่”
การมีและใช้ปืน กับการพกปืนติดตัว มีเงื่อนไขทางกฎหมายต่างกัน ก่อนนำปืนออกนอกเคหสถานควรตรวจสอบใบอนุญาตและข้อกฎหมายให้ชัดเจน