xs
xsm
sm
md
lg

มีปืนไว้ป้องกันตัว /พกไปไหนก็ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



🔫 มีปืนไว้ป้องกันตัว ≠ พกไปไหนก็ได้

กฎหมายไทยกำหนดเรื่องอาวุธปืนไว้ใน
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

① มีปืนไว้ “ป้องกันตัว” ได้หรือไม่?

ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

มาตรา 7 กำหนดว่า การมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

ส่วนมาตรา 9 ระบุว่า สามารถออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนได้เพื่อ

* ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน
* การกีฬา
* ยิงสัตว์

ใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนจะออกเป็น รายกระบอก

② มีใบอนุญาตครอบครองแล้ว พกปืนออกนอกบ้านได้เลยไหม?

ไม่ได้

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน กับ ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เป็นคนละเรื่องกัน

มาตรา 8 ทวิ กำหนดว่า ห้ามพาอาวุธปืนติดตัวไปใน เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ หากไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว

③ แล้วกรณีฉุกเฉินล่ะ?

กฎหมายมีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่มี “เหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์”

แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงอ้างว่า “พกไว้ป้องกันตัว” แล้วจะพกได้ทุกกรณี การพิจารณาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของแต่ละเหตุการณ์

④ มีใบอนุญาตพกปืน ก็ยังมีสถานที่ต้องห้าม

กฎหมายกำหนดว่า ไม่ว่ากรณีใด
❌ ห้ามพกปืนโดยเปิดเผย
❌ ห้ามพกเข้าไปในชุมนุมชนที่จัดขึ้นเพื่อการนมัสการ
❌ การรื่นเริง
❌ การมหรสพ
❌ หรือการชุมนุมในลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

⚠️ จำง่าย ๆ

“มีปืนถูกกฎหมาย ไม่ได้แปลว่าพกปืนได้ทุกที่”

การมีและใช้ปืน กับการพกปืนติดตัว มีเงื่อนไขทางกฎหมายต่างกัน ก่อนนำปืนออกนอกเคหสถานควรตรวจสอบใบอนุญาตและข้อกฎหมายให้ชัดเจน