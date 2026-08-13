“5 วิธีสังเกตก่อนซื้อแตงกวา ให้สด กรอบ และอร่อย”
1) เลือกผลที่ แน่นและแข็ง
แตงกวาที่สดควรจับแล้ว แน่น แข็ง ไม่ยวบ เพราะมาตรฐานคุณภาพของ USDA ระบุว่าแตงกวาที่ดีควรมีลักษณะ fresh, firm หรือสดและแน่น ไม่เน่าเสีย
2) ดูสีผิวให้ เขียวสม่ำเสมอ
ควรเลือกแตงกวาที่มีสี เขียวเข้มหรือเขียวสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงผลที่เริ่ม เหลือง เพราะเอกสารของ UC ANR ระบุว่าผิวที่เริ่มเหลืองเป็นสัญญาณว่า แก่เกินไป และอาจมีรส ขมและเนื้อฉ่ำน้ำเกิน ได้
3) ผิวควร ตึง ไม่เหี่ยว ไม่ย่น
ถ้าแตงกวาสด มักจะดู ผิวตึง ขอบมน ไม่แฟบ โดย MSU Extension แนะนำให้เลือกผลที่ firm และมี rounded edges ซึ่งช่วยบอกว่าผลยังสด ไม่แห้งหรือสูญเสียน้ำมาก
4) เลี่ยงผลที่มี รอยช้ำ รอยตัด หรือจุดเน่า
USDA ระบุว่าแตงกวาคุณภาพดีควรปราศจากความเสียหายจาก รอยแผล รอยช้ำ การเหลือง เน่าเสีย แมลง หรือโรค ดังนั้นก่อนซื้อควรสังเกตว่าไม่มีจุดช้ำ ดำ นิ่ม หรือมีรอยแตกบนผิว
5) อย่าเลือกผลที่ แก่หรือโตเกินไป
แตงกวาที่ดีไม่ควร overgrown หรือแก่เกินไป ตามมาตรฐาน USDA และ UC ANR ก็ระบุว่าแตงกวาสไลซ์มักคุณภาพดีเมื่ออยู่ในช่วงขนาดประมาณ 6–8 นิ้ว ซึ่งมักให้เนื้อกรอบและรสดีกว่าแตงกวาที่แก่จั
“แตงกวาสดน่าซื้อ = แน่น เขียว ตึง ไม่มีช้ำ และไม่แก่เกินไป”
ช่องเสริมในอินโฟ: “ไม่ควรซื้อแบบนี้”
* สีเหลืองหรือเหลืองเป็นปื้น
* จับแล้วนิ่ม ยวบ
* ผิวเหี่ยว ย่น
* มีรอยช้ำ รอยแตก หรือจุดเน่า
* ผลใหญ่แก่เกินไป