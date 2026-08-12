ทำไมทำงานจนหมดแรง แต่พอจะนอนกลับไม่หลับ?
อาการ “เหนื่อยมาก แต่หลับไม่ลง” พบได้บ่อย และมักเกี่ยวข้องกับ ภาวะนอนไม่หลับ (insomnia) หรือพฤติกรรมที่รบกวนการนอน เช่น ความเครียด ตารางชีวิตไม่สม่ำเสมอ คาเฟอีน การใช้หน้าจอก่อนนอน และการที่ร่างกายยังอยู่ในโหมดตื่นตัว แม้จะรู้สึกหมดแรงก็ตาม
ทำไมถึงเป็นแบบนี้?
1) สมองยัง “ตื่นตัว” แม้ร่างกายจะเหนื่อย
ความเครียดจากงาน ความกังวล หรือการคิดเรื่องต่าง ๆ ก่อนนอน ทำให้สมองยังไม่ยอมผ่อนลง จึงเกิดอาการตัวเหนื่อย แต่ใจยังไม่สงบพอจะหลับได้ โดย MedlinePlus ระบุว่าอาการนอนไม่หลับระยะสั้นมักเกิดจากความเครียดจากงาน แรงกดดันในครอบครัว หรือเหตุการณ์กระทบใจได้
2) พยายาม “บังคับตัวเองให้หลับ” มากเกินไป
คนที่นอนไม่หลับมักกังวลเรื่องการนอน ยิ่งพยายามฝืนหลับมาก ก็ยิ่งหงุดหงิดและตื่นตัวมากขึ้น MedlinePlus ระบุว่า “ยิ่งพยายามนอน ยิ่งหงุดหงิด และยิ่งหลับยาก”
3) ตารางนอนไม่สม่ำเสมอ
การนอนดึกสลับเร็ว ตื่นไม่เป็นเวลา นอนชดเชยวันหยุด หรือเปลี่ยนกิจวัตรบ่อย ๆ สามารถรบกวน sleep-wake cycle หรือวงจรการหลับ-ตื่นของร่างกายได้
4) คาเฟอีน แอลกอฮอล์ บุหรี่ และหน้าจอ
CDC แนะนำให้หลีกเลี่ยงคาเฟอีนช่วงบ่ายหรือเย็น หลีกเลี่ยงมื้อหนักและแอลกอฮอล์ก่อนนอน และปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 นาทีก่อนเข้านอน เพราะสิ่งเหล่านี้รบกวนคุณภาพการนอนได้
5) มีโรคหรือภาวะอื่นร่วมด้วย
การนอนไม่หลับอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น เช่น ความเครียดเรื้อรัง ภาวะซึมเศร้า ผลข้างเคียงของยา ตารางทำงานกะกลางคืน หรือโรคการนอนบางชนิด เช่น sleep apnea ซึ่งทำให้แม้นอนแล้วก็ยังไม่สดชื่น【turn830455view1†L82-L93】【turn873344view0†L127-L143】
สัญญาณที่พบบ่อย
* นอนยาก นอนนานกว่าจะหลับ
* หลับ ๆ ตื่น ๆ ระหว่างคืน
* ตื่นเช้าเกินไปแล้วหลับต่อไม่ได้
* ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น
* กลางวันเพลีย ไม่มีแรง หงุดหงิด สมาธิลดลง
ทำอย่างไรให้นอนหลับง่ายขึ้น?
วิธีปรับพฤติกรรม
1. นอนและตื่นให้เป็นเวลาเดิมทุกวัน
2. ลดหน้าจออย่างน้อย 30 นาทีก่อนนอน
3. หลีกเลี่ยงคาเฟอีนช่วงบ่าย-เย็น
4. เลี่ยงมื้อหนักและแอลกอฮอล์ก่อนนอน
5. ทำห้องนอนให้เงียบ มืด และอุณหภูมิสบาย
6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่ใกล้เวลานอนเกินไป
7. ผ่อนคลายก่อนนอน เช่น อาบน้ำอุ่น อ่านหนังสือ ฟังเพลงเบา ๆ หรือฝึกหายใ
ถ้านอนไม่หลับจริง ๆ ควรทำอย่างไร?
ถ้านอนอยู่แล้วไม่หลับ ให้ลุกจากเตียงหลังประมาณ 15–30 นาที ไปทำกิจกรรมเงียบ ๆ ผ่อนคลายในที่แสงไม่จ้า แล้วค่อยกลับมานอนใหม่ วิธีนี้ช่วยไม่ให้สมองเชื่อมโยงเตียงกับความเครียด【turn873344view4†L52-L55】
เมื่อไหร่ควรพบแพทย์?
ควรปรึกษาแพทย์หาก
* นอนไม่หลับบ่อยจนกระทบงาน การเรียน หรือการใช้ชีวิต
* ง่วง/เพลียมากในเวลากลางวัน
* สงสัยว่ามีโรคการนอน เช่น กรนดัง หยุดหายใจขณะหลับ ขากระตุกมาก
* มีอารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล หรือเครียดเรื้อรังร่วมด้วย
อาการทำงานจนหมดแรงแต่พอนอนกลับไม่หลับ มักเกิดจาก ความเครียด + วงจรนอนรวน + พฤติกรรมก่อนนอนที่ไม่เหมาะสม หากเป็นบ่อย ควรเริ่มจากปรับพฤติกรรมการนอน และหากยังไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง