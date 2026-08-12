ทำอย่างไรไม่ให้ “ตู้เย็นเหม็น”?

7 วิธีง่าย ๆ ช่วยให้ตู้เย็นสะอาด อาหารสด และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
กลิ่นเหม็นในตู้เย็นมักเกิดจาก อาหารบูด น้ำอาหารหก อาหารที่มีกลิ่นแรง ภาชนะปิดไม่สนิท และคราบที่สะสมตามชั้นหรือขอบยางประตู การทำความสะอาดและจัดเก็บอาหารให้ถูกวิธีช่วยลดกลิ่นและยังช่วยเรื่องความปลอดภัยของอาหารด้วย (FSIS)
🧹 1. เช็กอาหารทุกสัปดาห์
นำอาหารที่เสีย ขึ้นรา หรือมีกลิ่นผิดปกติออกจากตู้เย็นทันที
อาหารเหลือปรุงสุกโดยทั่วไปไม่ควรเก็บไว้นานเกินประมาณ 3–4 วัน (FSIS)
🥡 2. ปิดอาหารให้มิดชิด
เก็บอาหารใน กล่องที่มีฝาปิดหรือถุงปิดสนิท โดยเฉพาะอาหารกลิ่นแรง เช่น ปลา อาหารทะเล ทุเรียน น้ำพริก หรือของหมักดอง เพื่อไม่ให้กลิ่นกระจายไปทั่วตู้เย็น (U.S. Food and Drug Administration)
🧽 3. เช็ดทันทีเมื่ออาหารหก
นม น้ำแกง น้ำเนื้อสัตว์ หรืออาหารหกควรเช็ดทันที เพราะคราบอาหารที่ตกค้างทำให้เกิดกลิ่นและเพิ่มโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคได้ (U.S. Food and Drug Administration)
❄️ 4. คุมอุณหภูมิไม่เกิน 4°C
ตู้เย็นควรมีอุณหภูมิ 4°C หรือต่ำกว่า เพื่อชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และช่วยให้อาหารเก็บได้นานขึ้น (U.S. Food and Drug Administration)
🌬️ 5. อย่าอัดของแน่นเกินไป
ควรเว้นพื้นที่ให้อากาศเย็นไหลเวียนรอบอาหาร ถ้าตู้เย็นแน่นเกินไป ความเย็นอาจกระจายได้ไม่ทั่วถึงและอาหารบางส่วนอาจเสียเร็วขึ้น (U.S. Food and Drug Administration)
🧂 6. ใช้เบกกิ้งโซดาช่วยดูดกลิ่น
USDA แนะนำว่าสามารถวาง เบกกิ้งโซดาในภาชนะเปิด ไว้ในตู้เย็นเพื่อช่วยลดกลิ่นได้ และควรเปลี่ยนเมื่อประสิทธิภาพลดลง (FSIS)
🧼 7. ล้างตู้เย็นเป็นประจำ
นำชั้นวางและลิ้นชักออกมาล้าง ใช้น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานอ่อน ๆ เช็ดด้านใน แล้วล้างหรือเช็ดน้ำสะอาดอีกครั้ง โดยอย่าลืมบริเวณ ขอบยางประตูและซอกต่าง ๆ (FSIS)
ถ้าตู้เย็น “เหม็นมาก” ทำอย่างไร?
1. ทิ้งอาหารที่เสียหรือสงสัยว่าเสียทั้งหมด
2. ล้างชั้น ลิ้นชัก และด้านในตู้ให้สะอาด
3. เช็ดด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนเท่า ๆ กันได้ในกรณีที่ยังมีกลิ่นตกค้าง
4. วางเบกกิ้งโซดาหรือกากกาแฟสดในภาชนะเปิดเพื่อช่วยดูดกลิ่น
5. เปิดประตูตู้ไว้เพื่อระบายอากาศหลังทำความสะอาด หากตู้ไม่มีอาหารอยู่ภายใน (FSIS)
⚠️ จำไว้
กลิ่นหอมไม่ได้แปลว่าอาหารปลอดภัย
อาหารบางชนิดอาจมีเชื้อก่อโรคได้แม้ไม่มีกลิ่นหรือรูปลักษณ์ผิดปกติ ดังนั้นควรดูวันเก็บรักษา อุณหภูมิ และความสะอาดร่วมด้วย (U.S. Food and Drug Administration)