โรคไต กินผลไม้อะไรได้บ้าง?

ผู้ป่วยโรคไตบางราย โดยเฉพาะผู้ที่มีค่า โพแทสเซียมในเลือดสูง อาจต้องจำกัดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เพราะเมื่อไตทำงานลดลง ร่างกายอาจกำจัดโพแทสเซียมส่วนเกินได้ไม่ดี หากโพแทสเซียมสูงมากอาจกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจได้
✅ ผลไม้ที่มักเลือกได้ดีกว่า
สำหรับผู้ที่ต้องจำกัดโพแทสเซียม สามารถเลือกผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ เช่น
* 🍎 แอปเปิล
* 🍇 องุ่น
* 🍓 เบอร์รี เช่น สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี
* 🍐 ลูกแพร์
* 🍑 พีช
* 🍍 สับปะรด
* 🧡 มะละกอ
* 🍉 แตงโม
* มะม่วง
* พลัม
NIDDK จัดผลไม้หลายชนิดเหล่านี้ไว้ในกลุ่มที่มีโพแทสเซียมไม่เกินประมาณ 200 มก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค แต่ปริมาณที่กินยังมีความสำคัญ ไม่ควรกินครั้งละมาก ๆ (niddk.nih.gov)
⚠️ ผลไม้ที่ควรจำกัด หากโพแทสเซียมสูง
* 🍌 กล้วย
* 🍊 ส้ม / น้ำส้ม
* 🥝 กีวี
* แอปริคอตสด
* อินทผลัม
* ลูกพรุน / น้ำลูกพรุน
* ลูกเกด
* แคนตาลูป
ผลไม้กลุ่มนี้มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูง จึงควรควบคุมปริมาณหากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารแนะนำให้จำกัดโพแทสเซียม
🍽️ กินผลไม้อย่างไรให้เหมาะกับโรคไต?
1. กินครั้งละพอประมาณ ไม่กินผลไม้หลายชนิดพร้อมกันมาก ๆ
2. เน้นผลไม้สดแทนน้ำผลไม้ เพราะน้ำผลไม้ดื่มได้ปริมาณมากและได้รับน้ำตาล/โพแทสเซียมรวดเร็ว
3. ผลไม้กระป๋องควรเทน้ำเชื่อมหรือน้ำที่แช่ออกก่อนรับประทาน (niddk.nih.gov)
4. จำกัดผลไม้แห้ง เช่น ลูกเกด อินทผลัม ลูกพรุน เพราะเป็นอาหารที่เข้มข้นและกินเกินปริมาณได้ง่าย
5. ตรวจค่าโพแทสเซียมในเลือดตามนัด และให้แพทย์หรือนักกำหนดอาหารโรคไตช่วยกำหนดปริมาณที่เหมาะสม
❗ สำคัญมาก
ผู้ป่วยโรคไตไม่ได้จำเป็นต้องงดผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงทุกคน
การจำกัดโพแทสเซียมขึ้นอยู่กับระยะของโรคไต ผลตรวจเลือด ยาที่ใช้ และชนิดของการล้างไต
ผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องบางรายอาจสูญเสียโพแทสเซียมจากการล้างไตและอาจต้องได้รับโพแทสเซียมมากขึ้นกว่าผู้ป่วยโรคไตทั่วไป จึงไม่ควรงดหรือเพิ่มอาหารเองโดยไม่ปรึกษาทีมรักษา (niddk.nih.gov)