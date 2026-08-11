เปิดอายุราชการ 5 ปลัดกระทรวง คนใหม่คมนาคมเหลือยาว 10 ปี

เปิดข้อมูลอายุราชการของ 5 ปลัดกระทรวงและว่าที่ปลัดกระทรวง ซึ่งมีระยะเวลารับราชการที่เหลือแตกต่างกันตั้งแต่ประมาณ 5–10 ปี โดยผู้ที่มีช่วงอายุราชการเหลือมากที่สุดในกลุ่มนี้คือ ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล ว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีกำหนดเข้ารับตำแหน่งในปี 2569 และจะเกษียณในปี 2579 หรือเหลืออายุราชการอีกประมาณ 10 ปี
ตามมาด้วย ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ารับตำแหน่งในปี 2569 และคาดว่าจะเกษียณช่วงปี 2578 เหลืออายุราชการประมาณ 8 ปี ขณะที่ รพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ขึ้นดำรงตำแหน่งในปี 2569 จะเกษียณในปี 2576 เหลืออายุราชการประมาณ 7 ปี
ส่วน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี 2567 และจะเกษียณในปี 2574 ขณะที่ พชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้ารับตำแหน่งในปี 2568 และจะเกษียณในปี 2574 เช่นกัน นับเป็นสองปลัดกระทรวงที่เหลือเส้นทางราชการอีกราว 5 ปี
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงของหลายกระทรวงยังมีระยะเวลาในการดำรงชีวิตราชการอีกหลายปี โดยเฉพาะว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุราชการเหลือถึงหนึ่งทศวรรษ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลายาวสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายและวางทิศทางองค์กรในระดับกระทรวง
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2569)