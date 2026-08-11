หมอตุลย์ รับไม่ได้! นายกฯ บอกปม “โกงสอบ” จบแล้ว ซัดความน่าเชื่อถือติดลบ

นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรี กรณีปมที่เจ้าตัวเรียกว่า “โกงสอบ” หลังนายกฯ ระบุว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้ว โดย นพ.ตุลย์ ระบุว่า “การที่ท่านนายกฯ พูดว่า (โกงสอบ) เรื่องมันจบแล้ว ท่านหวังจะให้ประชาชนเชื่อเหรอครับ” พร้อมวิจารณ์ว่าความน่าเชื่อถือของนายกรัฐมนตรีขณะนี้ “ติดลบ เป็น 0 ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมาก”
นพ.ตุลย์ ยังย้อนถึงประเด็นที่เคยออกมาทวงถามเมื่อประมาณ 4 เดือนก่อน ซึ่งเจ้าตัวเรียกว่าเรื่อง “ไอ้โม่งน้ำมัน” โดยระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับความกระจ่าง ก่อนตั้งคำถามต่อเนื่องถึงกรณีล่าสุดว่า “ตอนนี้ท่านซ่อนไอ้โม่งโกงสอบ” สะท้อนข้อกังขาที่ต้องการให้ฝ่ายรัฐบาลออกมาชี้แจงต่อสาธารณะ
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2569 โดย นพ.ตุลย์ ย้ำประเด็นความน่าเชื่อถือของผู้นำรัฐบาล พร้อมตั้งคำถามว่าการระบุว่าเรื่อง “จบแล้ว” เพียงอย่างเดียว จะเพียงพอทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและยอมรับคำชี้แจงหรือไม่