สธ.อัปเดตเหยื่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนนนทบุรี ยังรักษาตัว 13 ราย วิกฤต 2

กระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียน จ.นนทบุรี ณ วันที่ 11 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. พบว่ายังคงมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวม 13 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต 2 ราย อาการปานกลาง 8 ราย และอาการเล็กน้อย 3 ราย
ผู้ป่วยกระจายรักษาใน 7 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า 3 ราย รพ.พระมงกุฎเกล้า 3 ราย รพ.ศิริราช 2 ราย รพ.จุฬาลงกรณ์ 1 ราย รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์ 2 ราย รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 1 ราย และ รพ.ธนบุรี 2 อีก 1 ราย โดยผู้ป่วยอาการวิกฤตทั้ง 2 รายรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระนั่งเกล้า
สำหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง 8 ราย รักษาตัวที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 3 ราย รพ.ศิริราช 2 ราย รพ.จุฬาลงกรณ์ 1 ราย และ รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์ 2 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บอาการเล็กน้อย 3 ราย อยู่ที่ รพ.พระนั่งเกล้า รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และ รพ.ธนบุรี 2 แห่งละ 1 ราย