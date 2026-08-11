ครม. ตั้ง ‘ปิยพงษ์’ อธิบดีกรมทางหลวง นั่งปลัดคมนาคมคนใหม่ ‘โชคชัย’ นั่งปลัด พม. พร้อมต่ออายุ ณัฐฏ์จารี-เลขา BOI อีก 1 ปี

วันนี้ (11 สิงหาคม) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ แทน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้
การแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้นายปิยพงษ์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วย
นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ขณะเดียวกัน ครม. มีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ครั้งที่ 2 ได้แก่ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักนายกรัฐมนตรี