สิ้น เกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตแม่ทัพอีสานเพื่อไทย ในวัย 73 ปี

วันที่ 11 ส.ค. 2569 มีรายงานว่า นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 73 ปี โดยครอบครัวจะประกาศกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีศพให้ทราบอีกครั้ง
นายเกรียง หรือ เบี้ยว เกิดวันที่ 27 พ.ย. 2495 ที่ จ.อุบลราชธานี เป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเส้นทางการเมืองระดับชาติด้วยการเป็น สส.อุบลราชธานี ครั้งแรกในการเลือกตั้งปี 2538 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนผ่านพรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย และก้าวขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จนได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่ทัพภาคอีสาน
บนเส้นทางการเมืองที่ยาวนาน นายเกรียงเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่ 111 ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ก่อนกลับมามีบทบาทอีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 นับเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองรุ่นใหญ่ของอุบลราชธานีและภาคอีสานที่มีบทบาทต่อการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง