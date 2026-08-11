เหาเกิดจากอะไร?
เหาเป็นแมลงปรสิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามเส้นผมและหนังศีรษะ ไม่ได้เกิดจากความสกปรกโดยตรง แต่ส่วนใหญ่ ติดต่อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสศีรษะหรือเส้นผมใกล้ชิดกัน และอาจติดต่อผ่านหวี หมวก ผ้าเช็ดตัว หรือเครื่องนอนที่เพิ่งใช้ร่วมกับผู้มีเหาได้ เหาคลานได้ แต่ กระโดดหรือบินไม่ได้
เหาที่พบในคนมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เหาศีรษะ เหาตามลำตัวหรือเสื้อผ้า และโลนหรือเหาบริเวณขนหัวหน่าว หากพูดถึงเหาที่เกาะเส้นผมทั่วไป ส่วนใหญ่คือ “เหาศีรษะ”
ทำไมเหาต้องกินเลือดบนหนังศีรษะ?
เพราะเหาเป็นปรสิตที่ ต้องใช้เลือดมนุษย์เป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิต มันใช้ปากกัดผิวหนังแล้วดูดเลือด จึงทำให้เกิดอาการคันจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อน้ำลายและรอยกัดของเหา เหาศีรษะที่หลุดจากคนและไม่ได้กินเลือดมักอยู่ได้ไม่นาน ประมาณ 1–2 วัน
วงจรชีวิตของเหา มี 3 ระยะ คือ ไข่เหาหรือ “ไข่ลี่” ที่ติดแน่นกับโคนผม → ตัวอ่อน → ตัวเต็มวัย โดยไข่มักฟักในประมาณ 6–9 วัน และเหาตัวเมียสามารถวางไข่ได้หลายฟองต่อวัน จึงแพร่จำนวนได้เร็วถ้าไม่กำจัดให้ครบทั้งตัวเหาและไข่
ทำอย่างไรให้เหาหาย? ใช้ยากำจัดเหาที่เหมาะสมตามฉลากหรือคำแนะนำเภสัชกร/แพทย์ ร่วมกับหวีเสนียดซี่ถี่เพื่อเอาเหาและไข่ออก ตรวจซ้ำทุก 2–3 วันประมาณ 2–3 สัปดาห์ ยาบางชนิดต้องใช้ซ้ำประมาณวันที่ 7–9 เพราะอาจฆ่าตัวเหาได้แต่ไม่ฆ่าไข่ พร้อมซักเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปู และของที่สัมผัสศีรษะในช่วงก่อนรักษา และไม่ใช้หวี หมวก หรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน
ข้อควรรู้: การเป็นเหาไม่ได้แปลว่าเป็นคนสกปรก และสัตว์เลี้ยงอย่างหมาหรือแมวไม่ได้เป็นตัวแพร่เหาศีรษะของคน