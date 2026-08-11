ทำไม “ดอกมะลิ” ถึงเป็นดอกไม้วันแม่?
ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ของ ความรักอันบริสุทธิ์ ความกตัญญู และความปรารถนาดี สีขาวสะอาดของดอกมะลิถูกเปรียบกับความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก ขณะที่กลิ่นหอมซึ่งคงอยู่ได้นาน สื่อถึงความรักและความห่วงใยของแม่ที่ยาวนานไม่เสื่อมคลาย
🌼 จุดเริ่มต้น “ดอกมะลิ = วันแม่”
ประเทศไทยเคยกำหนดวันแม่ในวันที่แตกต่างกันหลายครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น “วันแม่แห่งชาติ” และกำหนดให้ ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่
🌿 แล้วทำไมต้องเลือก “มะลิ”?
* 🤍 สีขาว — เปรียบถึงความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจของแม่
* 🌸 กลิ่นหอมยาวนาน — เปรียบได้กับความรักและความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก
* 🌱 ออกดอกได้ตลอดปี — จึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความรักของแม่ที่มีให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ
* 🙏 สื่อถึงความกตัญญู — คนไทยจึงนิยมมอบดอกมะลิหรือพวงมาลัยมะลิให้แม่ เพื่อแสดงความรัก เคารพ และระลึกถึงพระคุณ
“ดอกมะลิ…สัญลักษณ์แห่งรักของแม่”
ดอกมะลิสีขาว
แทน ความรักอันบริสุทธิ์
กลิ่นหอมที่ยาวนาน
แทน ความรักที่ไม่จางหาย
ออกดอกได้ตลอดปี
เปรียบเสมือน ความรักของแม่ที่มีให้ลูกเสมอ
จึงเลือก “ดอกมะลิ”
เป็นสัญลักษณ์ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม