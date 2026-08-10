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ประเทศที่มีกฎหมายอาญา สำหรับเด็กและเยาวชน เข้มงวดที่สุดในโลก

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ประเทศที่มีกฎหมายอาญา
สำหรับเด็กและเยาวชน เข้มงวดที่สุดในโลก