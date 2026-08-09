ทำไมรูขุมขนถึงดูกว้าง?
รูขุมขนเป็นโครงสร้างตามธรรมชาติของผิว ไม่สามารถทำให้หายไปได้ แต่ทำให้ “ดูเล็กลง” ได้
สาเหตุหลัก
1. พันธุกรรม — ขนาดรูขุมขนส่วนหนึ่งถ่ายทอดได้
2. ผิวมัน — น้ำมันมากทำให้รูขุมขนดูเด่น
3. สิ่งอุดตัน — น้ำมันและเซลล์ผิวสะสม ทำให้รูขุมขนดูใหญ่ขึ้น
4. แสงแดด — UV ทำลายคอลลาเจน ผิวหย่อน รูขุมขนชัดขึ้น
5. อายุเพิ่มขึ้น — คอลลาเจนและความยืดหยุ่นลดลง
วิธีช่วยให้รูขุมขนดูเล็กลง
ล้างหน้าอย่างอ่อนโยน, ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่อุดตันรูขุมขน, ทากันแดดทุกวัน, ใช้ BHA/Salicylic Acid อย่างเหมาะสม, ใช้ Retinol/Retinoid อย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการบีบหรือแกะสิว