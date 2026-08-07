ทำไมผมหงอก และทำอย่างไรให้ผมหงอกช้าลง?
ผมหงอกเกิดขึ้นได้อย่างไร?
สีผมเกิดจาก เมลานิน ซึ่งสร้างโดยเซลล์เมลาโนไซต์ภายในรากผม เมื่ออายุมากขึ้น เซลล์สร้างเม็ดสีและเซลล์ต้นกำเนิดของเมลาโนไซต์จะลดจำนวนหรือทำงานน้อยลง เส้นผมที่งอกใหม่จึงมีสีเทาหรือขาว กระบวนการนี้มักเป็นธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเป็นหลัก
6 สาเหตุที่ทำให้ผมหงอก
1. อายุเพิ่มขึ้น
เมื่ออายุมากขึ้น การสร้างเมลานินในรากผมจะลดลง จึงเกิดผมหงอกเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ
2. พันธุกรรม
ถ้าพ่อ แม่ หรือคนในครอบครัวผมหงอกเร็ว เราก็มีโอกาสหงอกเร็วกว่าคนทั่วไปเช่นกัน โดยพันธุกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของผมหงอกก่อนวัย
3. ความเครียดและภาวะออกซิเดชัน
ความเครียดและอนุมูลอิสระอาจทำลายเซลล์สร้างเม็ดสีในรากผม แต่ไม่ได้หมายความว่าเครียดเพียงครั้งเดียวแล้วผมจะขาวทันที
4. การสูบบุหรี่
ควันบุหรี่เพิ่มอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจเร่งความเสียหายของเซลล์สร้างเม็ดสีและสัมพันธ์กับผมหงอกก่อนวัย
5. ขาดสารอาหารบางชนิด
ผมหงอกก่อนวัยอาจสัมพันธ์กับการขาดวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก เฟอร์ริติน ทองแดง วิตามินดี หรือสารอาหารบางชนิด แต่ยังไม่ใช่สาเหตุในทุกคน จึงควรตรวจเลือดก่อนรับประทานอาหารเสริม
6. โรคหรือยาบางชนิด
โรคไทรอยด์ต่ำ โรคด่างขาว โรคภูมิคุ้มกันบางชนิด รวมถึงยาบางประเภท อาจเกี่ยวข้องกับผมหงอกก่อนวัยได้
ทำอย่างไรให้ผมหงอกช้าลง?
1. งดสูบบุหรี่
ช่วยลดอนุมูลอิสระและลดปัจจัยที่อาจเร่งให้รากผมเสื่อม
2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
เน้นโปรตีน ไข่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ถั่ว งา ผักใบเขียว และผลไม้ เพื่อให้ได้รับวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก ทองแดง และสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอ
3. นอนหลับและจัดการความเครียด
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และลดความเครียดเรื้อรัง
4. ตรวจหาสาเหตุเมื่อหงอกเร็วผิดปกติ
แพทย์อาจพิจารณาตรวจความสมบูรณ์ของเลือด เฟอร์ริติน วิตามินบี 12 โฟเลต และการทำงานของต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประวัติผมหงอกเร็วในครอบครัว
5. ไม่ซื้อวิตามินกินเองเกินความจำเป็น
อาหารเสริมจะช่วยได้เมื่อมีภาวะขาดจริง การกินวิตามินหรือแร่ธาตุเกินขนาดอาจไม่ทำให้ผมกลับมาดำและอาจเกิดผลข้างเคียงได้
ความจริงที่ควรรู้
* ปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่พิสูจน์ชัดเจนว่าสามารถหยุดผมหงอกจากวัยหรือพันธุกรรมได้ทั้งหมด
* เส้นผมที่ขาวแล้วส่วนใหญ่มักไม่กลับมาดำเอง
* ถ้าผมหงอกจากการขาดวิตามินหรือโรคบางชนิด การรักษาสาเหตุอาจช่วยชะลอหรือทำให้สีผมบางส่วนกลับมาได้ แต่ไม่รับประกันในทุกคน
* การถอนผมหงอกไม่ได้ทำให้ผมหงอกงอกเพิ่มหลายเส้น แต่การถอนซ้ำ ๆ อาจทำร้ายรูขุมขนและทำให้ผมบางได้
เมื่อไรควรพบแพทย์?
ควรปรึกษาแพทย์หรือแพทย์ผิวหนังเมื่อ
* ผมหงอกจำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อย
* ผมหงอกเพิ่มขึ้นรวดเร็วผิดปกติ
* มีผมร่วง อ่อนเพลีย ซีด น้ำหนักเปลี่ยน ใจสั่น หรือหนาวง่ายร่วมด้วย
* มีผิวหนังเป็นด่างขาว
* รับประทานอาหารจำกัดหรือสงสัยว่าขาดสารอาหาร
ข้อความสรุปสำหรับใส่ในภาพ
ผมหงอกเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีในรากผมลดลง
อายุและพันธุกรรมเป็นสาเหตุสำคัญ แม้หยุดผมหงอกทั้งหมดไม่ได้ แต่การไม่สูบบุหรี่ กินอาหารครบหมู่ นอนให้พอ ลดความเครียด และตรวจหาภาวะขาดสารอาหาร อาจช่วยให้ผมหงอกช้าลงได้