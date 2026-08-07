เชื้อรามาแน่ ถ้าซักถุงเท้ารวมกับกางเกงใน!
ถุงเท้าเป็นจุดที่ชื้น อับ และสัมผัสพื้นบ่อย ทำให้สะสมเชื้อรา แบคทีเรียได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟท์(Dermatophytes) ที่ทำให้เกิดโรคกลาก-เกลื้อนหรือเชื้อราที่เท้า หากซักรวมกับกางเกงใน สปอร์เชื้อราอาจย้ายมาติดชุดชั้นในเสี่ยงระคายเคือง คัน ติดเชื้อบริเวณจุดซ่อนเร้นได้
ใครบ้างที่ต้องแยกซักแบบจริงจัง
ในบ้านมีคนเป็นเชื้อราที่เท้า
ผู้ป่วยเบาหวาน / ผู้ติดเชื้อ HIV
เด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ผิวบอบบาง
แจกวิธีซักผ้าให้ถูกสุขอนามัย
🫧แยกผ้าที่เสี่ยงเชื้อ: ถุงเท้า-ชุดชั้นในซักแยกจากผ้าอื่น
🫧ใช้น้ำร้อนอย่างน้อย 60°C ช่วยลดเชื้อได้ดีขึ้น
🫧ใช้น้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์เสริมที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ
🫧ตากแดดที่มีรังสียูวี ช่วยฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติ
🫧อบด้วยความร้อนเพื่อลดความชื้นตกค้าง
🫧ล้างทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นประจำ เพื่อลดการสะสมของคราบและเชื้อ