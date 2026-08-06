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"บุ๋ม ปนัดดา" ฟาดเดือด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ถ้านักสิทธิฯ คนไหน อยากจะปกป้อง ช่วยเอาชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ให้เราหน่อย จะส่ง “ป๋อง” ไปอยู่ด้วย ไม่ได้ประชด แต่ช่วยพิสูจน์ให้เราเห็นว่า เค้าอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปลอดภัย"
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บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
5 ส.ค. 69