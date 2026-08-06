วีระขออภัยความทรงจำคลาดเคลื่อน กรมอุทยานฯ ยืนยันสิมิลันไม่มีบ้านพักนักท่องเที่ยวแล้ว

ดราม่าบ้านพักอุทยานฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกโรงชี้แจง หลัง นายวีระ ธีรภัทรานนท์ อภิปรายในชั้นกรรมาธิการงบประมาณปี 2570 วิจารณ์คุณภาพบ้านพักในอุทยานแห่งชาติทางทะเล พร้อมเสนอให้ศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยว
กรมอุทยานฯ ระบุว่า หากหมายถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้ยกเลิกการพักค้างแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี 2561 และปรับเป็นการท่องเที่ยวแบบไป-กลับ (One-day Trip) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ส่วนอาคารบ้านพักเดิมได้ปรับเป็นที่พักเจ้าหน้าที่สำหรับภารกิจราชการ ไม่เปิดให้ประชาชนเข้าพักอีกต่อไป พร้อมชี้แจงว่าข้อจำกัดด้านไฟฟ้า น้ำประปา และสัญญาณสื่อสาร เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยยืนยันว่าหากมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนกับเอกชน จะต้องไม่กระทบต่อภารกิจด้านการอนุรักษ์
ล่าสุด นายวีระ ธีรภัทรานนท์ ได้โพสต์ข้อความแก้ไขข้อมูล โดยระบุว่าเดินทางไปหมู่เกาะสิมิลันเมื่อปี 2560 ก่อนมีคำสั่งยกเลิกการพักค้างแรมในปี 2561 พร้อมกล่าวขออภัยที่ความทรงจำคลาดเคลื่อน ทำให้ระบุช่วงเวลาผิดจากข้อเท็จจริง