แค่แต่งหน้า...ผิดตรงไหน? ตัสนีมสวนกลับ หลังถูกวิจารณ์เรื่องลุคส่วนตัว

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังมีผู้ใช้งานโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิจารณ์การแต่งหน้าของ ตัสนีม ทับคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยเฉพาะการแต่งขนตาล่าง พร้อมเรียกร้องให้เลิกแต่งหน้าในลักษณะดังกล่าว แม้ภาพที่เผยแพร่จะเป็นการนำเสนอภารกิจและการทำงานของหน่วยงานก็ตาม
ภายหลัง ตัสนีมออกมาโพสต์ตอบโต้ว่า ไม่เข้าใจว่าการแต่งหน้าในแบบของตนผิดตรงไหน พร้อมระบุว่า เพจเทศบาลมีไว้เพื่อนำเสนอการทำงานของหน่วยงาน ไม่ใช่พื้นที่สำหรับเข้ามาวิจารณ์รูปลักษณ์หรือการแต่งตัวของบุคลากร หากใครไม่ชอบก็สามารถเลือกไม่ติดตามได้ แต่ไม่ควรมากดดันให้คนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมเตือนว่าความคิดเห็นบางลักษณะอาจเข้าข่ายการหมิ่นประมาทได้
เหตุการณ์ดังกล่าวจุดกระแสถกเถียงในสังคมอีกครั้งว่า การประเมินบุคลากรของหน่วยงานรัฐควรให้ความสำคัญกับผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ หรือควรตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกและสไตล์การแต่งหน้าที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลมากกว่ากัน