บอร์ด กสทช. ล่มครั้งที่ 3 นพ.สรณ ย้ำไม่ผิด ด้าน ภคมน ฟาดกอดผลประโยชน์

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องยุติลงเป็นครั้งที่ 3 ท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับองค์ประชุม โดย ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยืนยันว่าตนเองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และไม่เห็นว่าการดำรงตำแหน่งของตนเป็นสิ่งที่ผิด พร้อมระบุว่าตลอดระยะเวลา 4 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ แม้ต้องเผชิญแรงกดดันและมรสุมมาโดยตลอด
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นพ.สรณ กล่าวว่า สปิริตเป็นเรื่องนามธรรมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคล พร้อมย้ำว่าเชื่อมั่นว่าตนไม่ได้กระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน กสทช. ตามกรอบอำนาจและหน้าที่ที่ได้รับ
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ด้าน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ วิจารณ์การทำหน้าที่ของประธาน กสทช. อย่างรุนแรง โดยระบุว่าเป็นการทำตัวแบบศรีธนญชัยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง พร้อมย้ำว่า ตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของบุคคลใด แต่เป็นสมบัติของชาติที่ต้องยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ