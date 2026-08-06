อากาศร้อนทำร้ายร่างกาย มากกว่าที่คิด!
เมื่ออากาศร้อนจัด ร่างกายจะพยายามระบายความร้อนด้วยการขับเหงื่อและเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังผิวหนัง หากได้รับความร้อนต่อเนื่อง ดื่มน้ำน้อย หรืออยู่ในบริเวณอับลม ร่างกายอาจควบคุมอุณหภูมิไม่ไหว จนเกิดภาวะขาดน้ำ เพลียแดด และฮีทสโตรกได้
4 ผลกระทบจากอากาศร้อน
① ภาวะขาดน้ำ
กระหายน้ำ ปากแห้ง ปัสสาวะน้อยหรือสีเข้ม อ่อนเพลีย และเวียนศีรษะ
② ตะคริวจากความร้อน
ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังออกแรงหรือเสียเหงื่อมาก
③ ภาวะเพลียแดด
เหงื่อออกมาก ตัวเย็นชื้น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หน้ามืด ใจเต้นเร็ว และอ่อนแรง
④ ฮีทสโตรก
ตัวร้อนจัด สับสน พูดไม่รู้เรื่อง เดินเซ ชัก หรือหมดสติ เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเสียชีวิตได้
สัญญาณอันตราย ต้องรีบโทร 1669
• สับสน เพ้อ หรือพูดจาไม่รู้เรื่อง
• เดินเซ ชัก หรือหมดสติ
• ตัวร้อนจัด อุณหภูมิร่างกายสูง
• หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
• อาการไม่ดีขึ้นหลังพาเข้าที่ร่มและลดความร้อน
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
• เด็กเล็กและผู้สูงอายุ
• ผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง
• ผู้ป่วยโรคหัวใจ ไต ปอด เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง
• ผู้ที่มีภาวะอ้วน พักผ่อนน้อย หรือดื่มแอลกอฮอล์
• ผู้ที่อยู่ลำพังหรือเข้าถึงสถานที่เย็นได้ยาก
วิธีป้องกันอันตรายจากความร้อน
✓ ดื่มน้ำเป็นระยะ อย่ารอจนกระหายน้ำ
✓ หลีกเลี่ยงแดดจัดและกิจกรรมหนักช่วงกลางวัน
✓ สวมเสื้อผ้าบาง เบา และระบายอากาศได้ดี
✓ พักในที่ร่มหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเท
✓ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
✓ ไม่ทิ้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ
✓ คอยสังเกตคนใกล้ตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
พบคนสงสัยฮีทสโตรก ต้องทำอย่างไร?
1. โทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 1669
2. พาเข้าที่ร่มหรือบริเวณที่เย็นทันที
3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมและลดเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็น
4. ใช้น้ำเย็นเช็ดหรือราดตัว เน้นคอ รักแร้ และขาหนีบ
5. ใช้พัดลมช่วยระบายความร้อน
6. ผู้ที่หมดสติ ห้ามป้อนน้ำหรืออาหาร
จำไว้: สับสน ตัวร้อนจัด ชัก หรือหมดสติ
อย่ารอดูอาการ รีบโทร 1669