ดราม่าบ้านพักอุทยานฯ กรมอุทยานฯ แจงข้อเท็จจริง ยืนยันสิมิลันไม่มีค้างคืนแล้ว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกแถลงการณ์ชี้แจงภายหลัง นายวีระ ธีรภัทรานนท์ อภิปรายในชั้นกรรมาธิการงบประมาณปี 2570 โดยยกประสบการณ์เมื่อราว 4 ปีก่อน วิจารณ์คุณภาพบ้านพักในอุทยานแห่งชาติทางทะเลว่าอยู่ในระดับเลวทรามมาก พร้อมเสนอให้ภาครัฐศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เพื่อยกระดับการบริการนักท่องเที่ยว
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กรมอุทยานฯ ระบุว่า หากหมายถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้ยกเลิกการพักแรมบนเกาะมาตั้งแต่ปี 2561 และปรับเป็นการท่องเที่ยวแบบไป-กลับ (One-day Trip) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาขยะและผลกระทบต่อระบบนิเวศ ส่วนอาคารที่เคยเป็นบ้านพักนักท่องเที่ยว ได้เปลี่ยนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่สำหรับภารกิจราชการ ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าพักอีกต่อไป
สำหรับข้อจำกัดด้านไฟฟ้า น้ำประปา และสัญญาณสื่อสารในพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ ชี้แจงว่าเป็นการบริหารจัดการตามข้อจำกัดของพื้นที่และแนวทางอนุรักษ์ พร้อมระบุว่าจะนำข้อเสนอเรื่องการร่วมลงทุนกับเอกชนไปศึกษาความเป็นไปได้ โดยยืนยันว่าการดำเนินงานทุกด้านต้องไม่กระทบต่อภารกิจอนุรักษ์และขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ