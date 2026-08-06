นมแม่ จุดเริ่มต้นสุขภาพดีของลูก
เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก
1–7 สิงหาคม 2569
นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่เหมาะกับทารก มีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
5 ประโยชน์สำคัญของนมแม่
① เสริมภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร
② ย่อยง่าย สบายท้อง
เหมาะกับระบบย่อยอาหารที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ของทารก
③ ช่วยพัฒนาสมอง
มีสารอาหารและกรดไขมันที่จำเป็นต่อสมองและระบบประสาท
④ สร้างสายสัมพันธ์
การให้นมช่วยให้แม่และลูกรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และใกล้ชิดกัน
⑤ ดีต่อสุขภาพคุณแม่
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ และใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในช่วงหลังคลอด
ให้นมแม่อย่างไรให้เหมาะสม?
• เริ่มให้นมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดเมื่อสามารถทำได้
• ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
• หลัง 6 เดือน เริ่มอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่
• คุณแม่ควรกินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำเพียงพอ และพักผ่อนให้เหมาะสม
สัญญาณว่าลูกได้รับนมเพียงพอ
✓ ดูดนมและกลืนเป็นจังหวะ
✓ ปัสสาวะสม่ำเสมอ
✓ น้ำหนักเพิ่มตามเกณฑ์
✓ หลังดูดนมลูกดูผ่อนคลาย
น้ำนมแม่ทุกหยด คือเกราะป้องกันและความรักจากแม่