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นมแม่ จุดเริ่มต้นสุขภาพดีของลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นมแม่ จุดเริ่มต้นสุขภาพดีของลูก

เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก
1–7 สิงหาคม 2569

นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่เหมาะกับทารก มีสารอาหารและภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

5 ประโยชน์สำคัญของนมแม่

① เสริมภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร

② ย่อยง่าย สบายท้อง
เหมาะกับระบบย่อยอาหารที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ของทารก

③ ช่วยพัฒนาสมอง
มีสารอาหารและกรดไขมันที่จำเป็นต่อสมองและระบบประสาท

④ สร้างสายสัมพันธ์
การให้นมช่วยให้แม่และลูกรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และใกล้ชิดกัน

⑤ ดีต่อสุขภาพคุณแม่
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ และใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในช่วงหลังคลอด

ให้นมแม่อย่างไรให้เหมาะสม?

• เริ่มให้นมภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดเมื่อสามารถทำได้
• ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
• หลัง 6 เดือน เริ่มอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่
• คุณแม่ควรกินอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำเพียงพอ และพักผ่อนให้เหมาะสม

สัญญาณว่าลูกได้รับนมเพียงพอ

✓ ดูดนมและกลืนเป็นจังหวะ
✓ ปัสสาวะสม่ำเสมอ
✓ น้ำหนักเพิ่มตามเกณฑ์
✓ หลังดูดนมลูกดูผ่อนคลาย

น้ำนมแม่ทุกหยด คือเกราะป้องกันและความรักจากแม่