เรื่องราวของ Artichoke ราชินีแห่งพืชผักขวัญใจคนรัก
ในโลกของอาหารตะวันตกและเมนูอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน หากจะไม่พูดถึง Artichoke (อาร์ติโชค) คงเป็นไปไม่ได้ พืชรูปร่างแปลกตาที่มีกลีบซ้อนทับกันเหมือนดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาที่ดูหรูหราบนจานอาหารเท่านั้น แต่ยังได้รับการขนานนามว่าเป็น "Superfood" ที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Artichoke ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นกำเนิด ประโยชน์ทางโภชนาการ ไปจนถึงไอเดียการปรุงอาหารที่น่าสนใจ
Artichoke (อาร์ติโชค) คืออะไร?
Artichoke (อาร์ติโชค) หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Cynara Scolymus เป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับทานตะวัน (Asteraceae) แม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนดอกไม้ป่าที่แข็งแกร่ง แต่ส่วนที่เรานำมารับประทานนั้นคือ "ดอกตูม" (Flower Bud) ก่อนที่จะบานสะพรั่งเป็นดอกสีม่วงสวยงาม
ลักษณะเด่นของ Artichoke คือ มีกลีบเลี้ยงแข็งๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ภายในจะมีส่วนที่เรียกว่า "Heart" หรือหัวใจของอาร์ติโชค (Artichoke Heart) ซึ่งเป็นส่วนที่นุ่มนวลและมีรสชาติกลมกล่อมที่สุด รสชาติจะมีความมัน ๆ คล้ายถั่วต้ม ในอดีต Artichoke ถูกยกให้เป็นอาหารของชนชั้นสูงในยุโรป และถูกนำมาใช้ในฐานะยาสมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพมาอย่างยาวนาน
ต้นกำเนิดของ Artichoke (อาร์ติโชค)
อาร์ติโชคมีต้นกำเนิดดั้งเดิมในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกและแอฟริกาเหนือ โดยมีบรรพบุรุษสายพันธุ์ป่าที่เรียกว่า "Cardoon"
•ยุคกรีกและโรมัน: มีหลักฐานว่าชาวกรีกและโรมันโบราณรู้จักการบริโภคอาร์ติโชคมานานกว่า 3,000 ปีแล้ว โดยในสมัยนั้นไม่ได้มองว่าเป็นเพียงอาหาร แต่เป็นยาอันล้ำค่าที่ช่วยเรื่องการย่อยอาหารและบำรุงสุขภาพภายใน
•การเดินทางสู่ยุโรปเหนือ: ในช่วงศตวรรษที่ 15 อาร์ติโชคเริ่มถูกนำเข้าไปปลูกในอิตาลี(เมืองฟลอเรนซ์) และกลายเป็นอาหารโปรดของเหล่าชนชั้นสูง ตำนานเล่าว่า Catherine de' Medici ราชินีแห่งฝรั่งเศส เป็นผู้นำอาร์ติโชคจากอิตาลีไปเผยแพร่ในราชสำนักฝรั่งเศส จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและความมีระดับมาจนถึงปัจจุบัน
•การขยายตัวสู่ระดับโลก: เมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคม ผู้อพยพชาวฝรั่งเศสและสเปนได้นำอาร์ติโชคข้ามมหาสมุทรไปปลูกในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาร์ติโชคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทำไม Artichoke ถึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
เหตุผลที่อาร์ติโชคมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ไม่ใช่เพียงเพราะรสชาติ แต่เป็นเพราะกระบวนการผลิต ที่ซับซ้อน
1.การเก็บเกี่ยวด้วยมือ: อาร์ติโชคไม่สามารถใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวได้ ต้องใช้แรงงานคนที่เชี่ยวชาญในการคัดเลือกดอกที่โตได้ที่ทีละดอก
2.สภาพอากาศเฉพาะตัว: พืชชนิดนี้เติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นแต่ไม่มีน้ำค้างแข็ง (Frost-free) ทำให้พื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด
3.มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยา: นอกจากเป็นอาหาร อาร์ติโชคยังถูกนำไปสกัดเป็นอาหารเสริมและยารักษาโรคตับอีกด้วย ทำให้มีความต้องการสูงทั้งในอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์
นอกจากนี้แล้วด้วยกระแสโลกที่ผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตมากขึ้น ทำให้อาร์ติโชค จึงเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทำให้เป็นที่นิยมของแวดวงคนรักสุขภาพ
ประโยชน์ของ Artichoke ที่มากกว่าความอร่อย
Artichoke (อาร์ติโชค) ไม่ได้เป็นเพียงผักที่มีรสชาติดีเท่านั้น แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
1. บำรุงตับและถุงน้ำดี (Liver & Gallbladder Health)
หนึ่งในสารสำคัญที่พบในอาร์ติโชค คือ ไซนาริน (Cynarin) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำดีในตับ ช่วยให้ระบบการย่อยไขมันทำงานได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกจากตับ (Detoxification) ทำให้ตับแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แหล่งรวมใยอาหาร (High in Fiber)
อาร์ติโชคเป็นหนึ่งในผักที่มีใยอาหาร (Fiber) สูงที่สุดชนิดหนึ่ง การรับประทานอาร์ติโชคเพียง 1 หัวกลาง สามารถให้ใยอาหารได้ถึง 7-10 กรัม ซึ่งช่วยในเรื่องการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก และยังเป็นพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) ชั้นดีที่ช่วยสร้างจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้
3. ลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด
สารสกัดจากใบของอาร์ติโชค มีผลการวิจัยระบุว่าสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ได้ ส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
4. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
Artichoke ติดอันดับพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก เช่น Quercetin, Rutin และ Gallic acid ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย และช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งบางชนิด
Artichoke สามารถนำมาทำเมนูอะไรได้บ้าง?
หนึ่งในเสน่ห์ของ Artichoke คือ ความหลากหลายในการนำมาปรุงอาหาร สามารถใช้ได้ทั้งในเมนูเรียบง่ายและเมนูระดับพรีเมียม
•Artichoke ต้ม / นึ่ง
นำอาร์ติโชคไปต้มหรือนึ่งประมาณ 30-40 วินาที หรือจนนุ่ม นิยมเสิร์ฟพร้อมซอสเนย ซอสเลมอน หรือมายองเนส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรสชาติแบบดั้งเดิม
•Artichoke อบหรือย่าง
ก่อนนำอาร์ติโชคไปอบหรือย่าง ให้เพิ่มกลิ่นหอมด้วยการทาน้ำมันมะกอก กระเทียม และสมุนไพรแล้วนำไปย่างจนนุ่ม เข้ากันได้ดีกับสเต๊ก ปลา หรืออาหารทะเล
•Artichoke Heart ในน้ำมันหรือในน้ำเกลือ
Artichoke Heart (แบบบรรจุในน้ำมันหรือในน้ำเกลือ) เหมาะสำหรับใช้เป็นท็อปปิ้งในสลัด, พิซซ่า, พาสต้า หรือแซนด์วิช ช่วยเพิ่มรสชาติและความพรีเมียมให้กับเมนู
Artichoke ทานคู่กับอะไรอร่อยที่สุด?
Artichoke เข้ากันได้ดีกับวัตถุดิบหลากหลาย เช่น
•สมุนไพรและเครื่องเทศ เช่น โรสแมรี ไธม์ กระเทียม และเลมอน
•เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ ปลาแซลมอน หรือเนื้อวัว
•ชีส เช่น พาร์เมซาน มอสซาเรลล่า หรือครีมชีส
•น้ำมันมะกอกคุณภาพดี ที่ช่วยดึงรสชาติของ Artichoke ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น