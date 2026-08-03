สว.พิสิฐ ยกประสบการณ์ตรวจข้อสอบ ชี้ผิดเหมือนกันยังไม่ใช่หลักฐานลอกกัน

สว.พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา และโฆษกวิปวุฒิสภา เล่าย้อนประสบการณ์สมัยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาแคลคูลัส พบว่านักศึกษา 2 คนซึ่งนั่งติดกัน เขียนคำตอบถูกและผิดเหมือนกันทุกประการ จนเกิดข้อสงสัยว่าอาจมีการลอกข้อสอบกัน
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อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามอาจารย์ผู้คุมสอบกลับได้รับการยืนยันว่า ไม่พบพฤติกรรมส่อทุจริตระหว่างการสอบ ทำให้ไม่สามารถสรุปหรือตัดสินว่านักศึกษาทั้งสองกระทำผิดได้เพียงเพราะคำตอบออกมาเหมือนกัน พร้อมย้ำว่าการพิจารณาความผิดต้องอาศัยข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจน ไม่ใช่อาศัยเพียงความน่าจะเป็นหรือความสงสัย
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พิสิษฐ์ระบุว่า แม้การเขียนตัวเลขหรือรูปแบบคำตอบจะเรียงเหมือนกันจนดูผิดสังเกต แต่ในทางคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น เหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ จึงไม่อาจใช้เป็นข้อยืนยันว่ามีการลอกข้อสอบโดยปราศจากหลักฐานรองรับ