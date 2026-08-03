เนวิน แจงดรามากางเกงขาสั้น ย้ำงานสโมสร ไม่ใช่งานราชการ

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสวมกางเกงขาสั้นเป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยยืนยันว่าพิธีดังกล่าวเป็นกิจกรรมของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ใช่งานของจังหวัดหรือหน่วยงานราชการ และสโมสรเป็นผู้ประสานงานรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
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เนวินระบุว่า สโมสรเดินทางมาประกอบพิธีดังกล่าวต่อเนื่องมากว่า 10 ปี พร้อมนำนักฟุตบอล ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ร่วมสักการะทุกปี อีกทั้งยังนำถ้วยแชมป์ที่คว้ามาได้เข้าถวายเป็นการขอบคุณองค์พ่อจตุคามรามเทพ โดยย้ำว่ารัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด สส. และผู้บริหารท้องถิ่นที่มาร่วมงานในปีนี้ ล้วนเป็นแขกของสโมสร ไม่ใช่เจ้าภาพร่วม และไม่ได้เชิญตนไปเป็นประธานในฐานะงานราชการ
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ส่วนประเด็นการแต่งกาย เนวินยืนยันว่าเป็นการแต่งกายแบบเดียวกับที่ใช้ร่วมพิธีมาตลอดกว่า 10 ปี โดยสวมเสื้อสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดและกางเกงขาสั้น ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศาลหลักเมืองมาตลอด พร้อมระบุว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิของทุกคน แต่หากเป็นงานที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าภาพ จะเข้าร่วมในลักษณะดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าภาพ พร้อมทิ้งท้ายว่า "ผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผม"