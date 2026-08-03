สส.สีน้ำเงินฟาดเดือด ใส่ขาสั้นดีกว่าสวมชุดราชการ ปล้นเงินชาวนามาโกงสอบท้องถิ่น

วันนี้ (3 ส.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเอง แต่ไปหนักหัวคนอื่น" ผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการ แล้วปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงสอบท้องถิ่นอีกครับ
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การโพสต์ดังกล่าว สอดรับกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด โดยระบุข้อความว่า นุ่งขาสั้นมั่งดีก่า….สบายอ่ะ พร้อมติดแฮซแท็กว่า ก็ลมมันเย็น เพื่อเป็นการโต้แย้งกระแสวิพากย์วิจารณ์นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทย หลังถูกโซเชียลฯ โจมตีไม่เหมาะสมหลังปรากฎภาพสวมกางเกงขาสั้น เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช