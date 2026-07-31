xs
xsm
sm
md
lg

"ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม" ดีเจและพิธีกรชื่อดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม" ดีเจและพิธีกรชื่อดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "ขอให้ทุกคน ซื้อล๊อตเตอรี่กันนะครับ เพราะคุณมีโอกาสถูกรางวัลที่ 1 มากกว่าได้เป็น สว.อีกครับ