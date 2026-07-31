ลิขสิทธิ์ของ “ฮลุน โซโล่”
สามารถตกทอดเป็นมรดกได้
ลิขสิทธิ์เป็น “ทรัพย์สิน” ที่ส่งต่อได้
แม้เจ้าของผลงานจะเสียชีวิต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานสร้างสรรค์ เช่น คลิปวิดีโอ ภาพ เสียง และเนื้อหาบนช่อง YouTube ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถตกทอดแก่ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมได้
5 เรื่องที่ควรรู้
1. ลิขสิทธิ์คุ้มครองนาน 50 ปี
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่า ผลงานของ “ฮลุน โซโล่” จะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 50 ปี นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรก
2. ลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สิน
สิทธิในผลงานสามารถโอน จำหน่าย หรือส่งต่อเป็นมรดกได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่น
3. หากไม่มีพินัยกรรม
สิทธิในลิขสิทธิ์จะตกแก่ ทายาทโดยธรรม ตามลำดับที่กฎหมายกำหนด
4. ต้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ผู้รับมรดกหรือทายาทโดยธรรม ต้องรวบรวมเอกสารและยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอแต่งตั้งเป็น ผู้จัดการมรดก
5. นำคำสั่งศาลไปดำเนินการต่อ
เมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว จึงสามารถนำเอกสารไปดำเนินการโอนสิทธิในการจัดการบัญชี YouTube รวมถึงสิทธิในการบริหารช่องและรับรายได้จากช่องต่อได้