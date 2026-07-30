โรม ท้าศุภชัย เปิดชื่อให้ชัด อย่าเบี่ยงปมฮั้ว ส.ว.

รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตอบโต้นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หลังประกาศเตรียมร้อง กกต. ให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่อง ส.ว.สีส้ม โดยยืนยันว่าไม่มีบุคคลของพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือฮั้วเลือก ส.ว. พร้อมท้าให้เปิดชื่อ ส.ส. ที่ถูกกล่าวหาออกมาอย่างชัดเจน หากมีพยานหลักฐานก็ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
รังสิมันต์ระบุว่า การหยิบประเด็น ส.ว.สีส้ม ขึ้นมาเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีฮั้ว ส.ว. ที่สังคมกำลังติดตาม พร้อมเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่มีอยู่ ทั้งคลิปวิดีโอ เส้นทางการเงิน และพยานหลักฐานต่างๆ โดยย้ำว่าไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะเป็นรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ รังสิมันต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า หลายจังหวัดที่มี ส.ว.สีน้ำเงินจำนวนมาก มักปรากฏข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน เช่น จังหวัดสตูลและบุรีรัมย์ พร้อมระบุว่าพรรคประชาชนกำลังรวบรวมข้อมูลและเตรียมใช้กลไกของคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างโปร่งใส