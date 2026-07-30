อ.ลอย อ้างแฮก CCTV กกต. เปิดภาพหีบเลือก สว. ชี้พบลักษณะลงคะแนนตามโพย รอ AI วิเคราะห์ลายมือ

นายลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเผยข้อมูลและภาพที่อ้างว่าได้มาจากการเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งสามารถเห็นบัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมระบุว่าเป็นข้อมูลของการลงคะแนนรอบเช้า กลุ่มที่ 1 และเตรียมนำข้อมูลทั้งหมดให้ AI วิเคราะห์ลายมือของผู้ลงคะแนน
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เจ้าตัวยังอ้างว่า จากภาพที่เผยแพร่พบรูปแบบการลงคะแนนที่มีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยระบุว่าเป็นการ "ก๊อปปี้ตามโพย" ไม่แตกแถวตามคำกล่าวอ้างของพยานในคดีฮั้ว สว. พร้อมเผยตารางรายชื่อผู้ลงคะแนน ซึ่งมีการไฮไลต์สีเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่สวมเสื้อสีเหลืองในวันเลือกตั้ง และกรณีลงคะแนนหมายเลขที่ระบุว่าไม่มีอยู่ในทะเบียนของกลุ่มดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างจากโพสต์ของนายลอย ชุนพงษ์ทอง และยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กกต. ต่อประเด็นการเข้าถึงระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลและภาพที่ถูกเผยแพร่ ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังต้องติดตามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป