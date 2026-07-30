จับตาสัญญาณการเมือง อนุทิน ตอบปม แดง-เขียว สุดท้ายก็เป็นน้ำเงิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางไปประเทศโมนาโก ในช่วงเวลาเดียวกับที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พำนักอยู่ จนเกิดกระแสจับตาว่าอาจเป็นสัญญาณทางการเมืองของ "ปฏิญญาแดง-เขียว"
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เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามองเป็นการส่งสัญญาณความร่วมมือทางการเมืองหรือไม่ นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆ ว่า "แดง-เขียว ผสมกันไปกันมาก็เป็นน้ำเงิน" ก่อนเดินเข้าปฏิบัติภารกิจ โดยไม่ได้ขยายความเพิ่มเติม ทำให้คำตอบดังกล่าวถูกตีความและวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการเมืองทันที
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ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ยืนยันว่าการเดินทางไปโมนาโกเป็นการพาครอบครัวไปพักผ่อน พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวการนัดพบหรือหารือทางการเมืองกับนายทักษิณ ขณะที่คำกล่าวของนายอนุทินยิ่งเพิ่มความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองต่างๆ ในช่วงเวลานี้