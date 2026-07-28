รักชนก ท้าพบ พนัส ยินดีให้ถีบกลางรายการ อีกฝ่ายสวน "ส่งคนไป 10 คน"

ศึกวิวาทะปมประกันสังคมเดือดกลางรายการ "กรรมกรข่าวคุยนอกจอ" เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และอดีตบอร์ดประกันสังคม เคยกล่าวว่า หากพิสูจน์ได้ว่าสูตรคำนวณไม่มีผู้เสียประโยชน์ ให้มาถีบหน้าเลย โดยระบุว่าอยากพบตัวนายพนัส พร้อมยืนยันว่าหากต้องการจะถีบเองหรือพาคนมาด้วยก็ยินดี และเสนอให้นัดพูดคุยกันต่อหน้าสาธารณะในรายการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงกันตรงๆ
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รักชนกกล่าวว่า การพบกันจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้อธิบายเนื้อหาและข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผย โดยย้ำว่า "นัดกันไปถีบที่รายการกรรมกรข่าวก็ได้ เดี๋ยวดิฉันไป แล้วเราจะได้คุยเนื้อหาด้วย ถ้าคุณพนัสอยากจะถีบเอง หรือจะเกณฑ์คนมาถีบ ก็ยินดี" ทำให้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที
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ด้าน นายพนัส ตอบโต้ว่า ขณะนี้เพิ่งผ่าตัดขา ไม่สามารถยกขาได้ พร้อมกล่าวเชิงประชดว่า จะให้ลูกน้องของนายสุชาติ ชมกลิ่น ไปแทน เพราะมีหลายคนติดต่อมาขอถีบอยู่แล้ว ก่อนกล่าวทิ้งท้ายในเชิงท้าทายว่า หากต้องการจะส่งคนไปสัก 10 คนก็ทำได้ ส่งผลให้วิวาทะระหว่างทั้งสองฝ่ายยิ่งทวีความร้อนแรง และถูกจับตาว่าจะมีการเผชิญหน้ากันจริงตามที่มีการท้าทายหรือไม่