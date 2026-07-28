อนุทิน แจงทันควัน หลัง ซ้อต่าย โพสต์แรง ลั่น "แปลกตรงไหน?"

กรุณา ชิดชอบ รองประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และภรรยาของ เนวิน ชิดชอบ โพสต์ข้อความผ่าน IG Story ว่า "เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้ง ดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้ง โตแล้วอย่าซับซ้อน" พร้อมเปิดโพลถามผู้ติดตามในหัวข้อ "ใช้มั้ย โหวตหน่อย" จนถูกจับตาในโลกการเมือง หลังเพิ่งมีภาพ เนวิน-อนุทิน-พิพัฒน์ ถ่ายรูปร่วมกัน เพื่อสยบกระแสข่าวความสัมพันธ์ร้าวฉานของแกนนำพรรคภูมิใจไทย
ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ภาพร่วมกับนายเนวิน ชิดชอบ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พร้อมข้อความ "สัมพันธ์ #นนพ (หนู-เนวิน-พิพัฒน์) ร้าวฉานปาน Crème Brûlée" ในเชิงประชดกระแสข่าวลือที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์
ล่าสุด นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงโพสต์ดังกล่าวว่า "แปลกตรงไหน" พร้อมย้ำว่า ข้อความดังกล่าวไม่ได้พูดผิด เพราะคนที่ไม่ควรคบคือผู้ที่ไม่จริงใจ โกหก หลอกลวงประชาชน และนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่ พร้อมวิจารณ์ผู้ที่อ้างตัวเป็นนักวิเคราะห์การเมืองโดยไม่มีข้อมูล พร้อมระบุว่าประชาชนควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสาร