รักษาการเลขาฯ กสทช. ย้ำ "สรณ" ยังเป็นประธานตามกฎหมาย ชี้ไม่ปฏิบัติตามอาจเข้าข่ายลดทอนพระราชอำนาจ

27 กรกฎาคม 2569 สำนักงาน กสทช. ยืนยันสถานะ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ยังคงเป็นประธาน กสทช. และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ หลัง นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ระบุว่า นพ.สรณได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
นายไตรรัตน์กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ไม่มีทางเลือกนอกจากยึดถือสถานะตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมระบุว่า หากการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชโองการ อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ลดทอนพระราชอำนาจ จึงต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมายจนกว่าจะมีคำสั่งหรือพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังกรรมการ กสทช. 3 คนเดินออกจากห้องประชุม ส่งผลให้องค์ประชุมไม่ครบตามข้อบังคับ เมื่อครบกำหนด 30 นาที ประธานจึงประกาศเลื่อนการประชุมออกไป และนัดประชุมครั้งใหม่ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องสถานะการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. ที่ยังเป็นประเด็นในขณะนี้